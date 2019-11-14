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14 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 ноября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
14 ноября - Международный день логопеда Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
14 ноября - Международный день логопеда
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

14 ноября – Международный день логопеда, Всемирный день качества, Всемирный день борьбы с диабетом, Всемирный день юзабилити ("usability" можно дословно перевести с английского языка как "практичность, удобство и простота использования" – Ред). Именинники – Демьян, Иван, Кузьма, Ульяна, Яков и Юлия.

Всемирный день борьбы с диабетом появился по инициативе Международной диабетической федерации в 1991 году. Этот день призван не только объединить диабетические общества 160 стран, но и повысить уровень осведомленности населения о заболевании и возможных осложнениях.

Международный день логопеда – этот профессиональный праздник появился в 2004 году. Работа логопеда заключается в том, чтобы изучать нарушения речи, выявлять их и устранять специальными методиками.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 14 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 ноября.

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Какой праздник 14 ноября, как провести день

В этот день отмечается память двух братьев, святых бессребреников Космы и Дамиана, которые жили во второй половине третьего – начале четвертого веков. Этих святых почитали одновременно как хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремесел – главным образом, кузнечного искусства и женского рукоделия. С Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы после связать из нее зимние вещи или наткать теплых тканей. На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) доигрывали последние свадьбы – ковали счастье молодых.

На Кузьму девушки собирались вместе в свободной избе, накрывали на стол (обязательным блюдом считалась каша) и приглашали холостых парней. Посиделки нередко продолжались до рассвета, а после молодые люди, расправившись с угощением, отправлялись воровать соседских кур. Также в этот день справляли курьи именины. Богатые люди отправляли кур в подарок бедным родственникам.

Приметы на 14 ноября: что нельзя делать

  • Если съесть куриного мяса в этот день, то куры будут хорошо водиться.
  • Если самый младший человек в семье съест куриное сердце, то будет здоровым в течение всего года.
  • Нельзя смотреть нищему в глаза, подавая милостыню – это плохая примета.
  • Если снится сон в ночь на 14 ноября, то он будет вещим.
  • Нельзя выливать на улицу воду, оставшуюся после купания младенца – он будет страдать от бессонницы.
  • Снег пошел 14 ноября – весной половодье будет.
  • Лист на дереве остается – в этот день в следующем году, скорее всего, будет морозная погода.
  • Если мороз слабый, то зима наступит нескоро.
  • Дорога в грязи – примета, что морозы не случатся до середины зимы.
  • День теплый – зима не наступит до начала декабря и в целом будет достаточно теплой.
  • На реках уже образовался лед – мороз будет держаться до весны.
  • Кошка мяукает – будет невезение.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 ноября

  • 1770 – шотландский исследователь Джеймс Брюс обнаруживает источник Голубого Нила на северо-западе Эфиопии, основу потока Нила.
  • 1896 – начала работу гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде.
  • 1900 – французский сенат одобряет разрешение женщинам работать в адвокатуре.
  • 1901 – венский врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: А, В и 0.
  • 1903 – в Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.
  • 1908 – Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света.
  • 1918 – в Украине формируется директория во главе с Петлюрой, который свергает гетмана Скоропадского.
  • 1922 – в эфир выходит первая передача "BBC" с радиостанции "2LO", хотя лицензия была получена только 18 января 1923-го.
  • 1955 – в Великобритании Дональд Кемпбелл устанавливает мировой рекорд скорости на воде – 321 км/ч.
  • 1994 – открыли движение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем.
  • 2007 – с космодрома Куру во Французской Гвиане осуществили запуск бразильского телекоммуникационного спутника Star One C1 и британского военного спутника связи Skynet 5B.

Кто родился 14 ноября

  • 1765 – Роберт Фултон, американский изобретатель первого в мире колесного парохода "Клермонт" (1807).
  • 1771 – Мари Франсуа Ксавье Биша, французский врач, один из основоположников патологической анатомии и гистологии, основатель научной школы.
  • 1776 – Рене Дютроше, французский врач, ботаник и физиолог.
  • 1797 – Чарлз Лайелл, английский ученый, основоположник эволюционного учения в геологии.
  • 1891 – Фредерик Грант Бантинг, канадский врач и физиолог, в 1921-м получивший в чистом виде инсулин, лауреат Нобелевской премии (1923).
  • 1907 – Астрид Линдгрен, шведская детская писательница. Автор книги "Малыш и Карлсон" и других.
  • 1930 – Эдвард Уайт, первый астронавт США, вышедший в открытый космос (1965).

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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