14 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 октября в истории

14 октября украинцы отмечают Покров Пресвятой Богородицы 2019 Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

14 октября 2019 года отмечаем День защитника Украины, День украинского казачества и Покров Пресвятой Богородицы. Кроме этого, 14 октября – Всемирный день стандартов, день матери в Беларуси, день благодарения в Канаде, день Колумба в США и день национального образования в Польше.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 14 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 октября.

Смотрите видео: какие чудеса дарит Покров Пресвятой Богородицы

Праздник День украинского казачества продолжает историческую традицию Запорожской Сечи. Запорожские казаки почитали Богоматерь и считали ее своей заступницей. Военные походы Войска Запорожского традиционно начинались молитвой у храма в честь Покров Пресвятой Богородицы.

День защитника Украины – государственный праздник Украины, отмечается с 14 октября 2014 года, а с 2015-го является официально нерабочим. Именно эту дату выбрали потому, что запорожские казаки обычно в этот день праздновали Покрову Пресвятой Богородицы и избирали новых старшин.

Какой православный праздник 14 октября и что нельзя делать

Великий православный праздник Покров Пресвятой Богородицы посвящен чудесному явлению Богоматери верующим. По преданию, в этот день войско древних русов во главе с Аскольдом взяло в осаду центр православия – Константинополь. Жители византийской столицы обратились с молитвой и просьбой о спасении к Богородице. И она, по рассказам, появилась перед людьми и укрыла их своим покровом (омофором). После этого враги уже не могли увидеть этих людей.

Покров Пресвятой Богородицы: приметы на 14 октября

Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и жди первые морозы.

Какая Покрова – такая и зима.

Зима будет ранней и холодной, если на Покров улетают журавли.

Если хозяйка напечет много блинов, то в зимнюю стужу в доме будет тепло.

Незамужние девушки считали, что если на Покров хорошо повеселиться, то можно найти хорошего жениха. С этой приметой связана и традиция обращаться к Богородице в праздничный день с мольбами о замужестве.

14 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1926 – в Лондоне опубликована книга Алана Милна "Винни-Пух".

1933 – нацистская Германия объявила о своем выходе из Лиги наций.

1947 – американский летчик-испытатель Чарльз Йегер впервые превысил на самолете скорость звука в управляемом горизонтальном полете.

1962 – американский самолет-разведчик обнаружил советские ракеты на Кубе. Начало Карибского кризиса.

1966 – канадские католические епископы объявили, что отныне католикам можно есть мясо по пятницам.

1969 – в Великобритании появилась в обращении семиугольная 50-пенсовая монета взамен банкноты в 10 шиллингов.

2012 – состоялся успешный прыжок Феликса Баумгартнера с высоты 39 километров.

Кто родился 14 октября

1906 – Ханна Арендт, немецкий политический теоретик.

1927 – Роджер Мур, английский актер ("Живи и дай умереть", "Шпион, который меня любил").

1939 – Ральф Лорен, американский модельер одежды.

1940 – Клифф Ричард (настоящее имя Гарри Роджер Уэбб), английский певец ("Devil Woman", "Ocean Deep").

1946 – Дэн Маккаферти, вокалист шотландской рок-группы Nazareth ("Hair of the Dog", "Love Hurts").

1989 – Миа Васиковска, австралийская актриса и режиссер ("Алиса в Стране чудес", "Багровый пик").

Ранее "Сегодня" писали о традициях и приметах праздника Покров Пресвятой Богородицы.

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