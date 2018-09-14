14 сентября: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 сентября в истории

Сегодня – 14 сентября. Фото: pixabay

Сегодня 257-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 108 дней. Именинники – Марфа (Марта), Семен (Симеон).

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 14 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 сентября 2018 года.

Народные приметы на 14 сентября

Теплая погода 14 сентября предвещает теплую зиму.

Дует ветер с южной стороны – зимой будет достаточно тепло.

Сухая погода – осенью тоже будет мало дождей.

Гуси уже улетели в теплые края – по приметам, зима наступит рано.

Погода дождливая – осень будет с большим количеством осадков.

Много паутины – осень будет сухой и длинной.

Если человек родился 14 сентября, то его талисманом будет амазонит.

Интересные и важные события в Украине и мира 14 сентября

В 1492-м постановлением Московского собора новый год в России стали вычислять с 1 сентября вместо 1 марта (по григорианскому календарю этот день приходится на 14 сентября).

1853 год – Турция объявила войну России. Началась Крымская война.

1886-й год – американец Джордж Андерсон запатентовал ленту для пишущей машинки.

В 1911-м во время мемориальных торжеств в память Александра II в Киеве эсер Дмитрий Богров смертельно ранил премьер-министра, министра внутренних дел Петра Столыпина.

В 1929-м футболисты киевского "Динамо" провели свой первый международный матч – со сборной рабочих Нижней Австрии.

1972 год – Папа Римский Павел VI отменил выстригания волос на голове католических священников (тонзуру), что было обязательным с V века.

В 1984-м состоялся первый в мире перелет через Атлантический океан на воздушном шаре. Совершил его американец Джози Киттинджер, отставной военный летчик.

Кто родился 14 сентября

В 1883-м – Маргарет Зангер, американская ученая, положившая начало контролю за передвижением птиц.

1916 года родилась Екатерина Зеленко, советская летчица, старший лейтенант.

В 1965-м – Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации с 2008 года.

В 1974 году родился – Хишам эль-Герруж, марокканский легкоатлет, бегун на средние и длинные дистанции.

Какой православный праздник 14 сентября

В церкви почитали память Семена Стовпника, который также известен как архимандрит Антиохийский. Сам Семен пришел к вере уже в сознательном возрасте. Родился он в IV веке, и родители его были очень бедными. Волею случая Семен попал в храм, где услышал службу и уверовал в Бога. После этого Семен стал молиться и просил Господа указать, как ему жить.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

Смотрите видео, как в Украине праздновали Медовый Спас-2018: