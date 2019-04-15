15 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 15 апреля в истории

Сегодня - 15 апреля Фото: Pixabay

Сегодня 105-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 260 дней. Именинники – Мария, Поликарп, Тит. 15 апреля мировое сообщество отмечает сразу два праздника — Международный день культуры и Международный день экологических знаний. Кроме этого, 15 апреля: День любви в Казахстане, День армии в Боснии и Герцеговине, Праздник солнца в Северной Корее, День любви в Грузии.

В Украине сегодня также не обошлось без праздничных дат — 15 апреля профессиональный праздник у украинском "Шерлоков Холмсов" — День работников уголовного розыска Украины.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 15 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 апреля.

Какой сегодня праздник 15 апреля

Сегодня молятся святому Титу, который всегда покровительствовал всем делам, связанным с делами и прибылью. Его просят, чтобы он помог в делах, сделал работу прибыльной и выгодной, а год успешным, принес процветание и достаток.

Но Тит не покровительствует тем, кто сегодня грустит, печалиться, ссориться и браниться. Чтобы святой благоволил, нужно весь день провести в веселье и радости. Нужно гулять, собирать компанию хороших друзей, даже не возбраняется употребление горячительных напитков. Чем веселее этот день проведешь, тем богаче и успешнее будет весь год.

Приметы на 15 апреля

В народном календаре 15 апреля — день Тита. Обычно в этот день у крестьян уже полностью заканчивались запасы продуктов, поэтому с 15 апреля люди переходили на хлеб и квас.

Хозяева на Тита проверяли зерно для посева, а хозяйки прогоняли от дома ворон. Считалось, что они на Тита приносят с собой несчастье. 15 апреля был особенным днем для торговцев, которые пытались как можно веселее отметить этот день, чтобы весь год иметь хорошую прибыль.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 апреля

1784 — в Ирландии состоялся первый полет на воздушном шаре.

1874 — непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинов свою собственную выставку.

1923 — началось массовое производство инсулина для лечения диабета.

1951 — в Лондоне впервые прошел конкурс "Мисс Вселенная".

1955 — в Чикаго Рэй Крок открыл первую закусочную сети "Макдональдс".

1999 — американские астрономы при помощи космического телескопа Хаббл открыли новую галактику, названную "Шарон" в возрасте 130 миллиардов лет, самую старую и самую из известных до сих пор.

Кто родился 15 апреля

1452 — выдающийся итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер Леонардо Да Винчи.

1800 — британский офицер, исследователь Арктики и Антарктики Джеймс Росс.

1886 — русский поэт, один из главных представителей акмеизма, муж Анны Ахматовой Николай Гумилев.

1905 — балетный танцовщик украинского происхождения Серж Лифарь.

1949 — российская эстрадная певица Алла Пугачева.

1959 — английская актриса Эмма Томпсон.

1987 — украинский профессиональный боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик.

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