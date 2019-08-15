15 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 августа в истории

Сегодня отмечаем день Стефана Фото: Pixabay

Сегодня, 15 августа, 227-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 138 дней. Именинники – Василий, Никодим, Степан (Стефан). В Украине отмечают День археолога, в Индии и Конго празднуют День независимости, в Корее – День освобождения страны от японских захватчиков.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 15 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 августа.

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15 августа: какой сегодня праздник

В церкви 15 августа почитается память святого Стефана – первого мученика, который был приверженцем христианского учения и происходил из еврейской диаспоры. Согласно преданию, вместе с шестью единоверцами именно Стефан был избран с диаконы апостолами и должен был поддерживать порядок, справедливость среди населения. Однако нужно сказать, что помимо этого Стефан также проповедовал веру во Христа в Иерусалиме.

На Руси Стефана также называли сеновалом в честь окончания сенокосных работ. Всей семьей 15 августа собирали цветы, из которых полагалось сплести так называемый Стефанов венок. Его обычно вешали в избе в красном углу, и когда впоследствии кто-то заболевал, то отрывали пучок трав, а потом заваривали их, считая, в соответствии с приметами, что дух летнего луга способен отогнать все недуги. Верили, что сила венка сохраняется вплоть до следующей весны – до самого Илларионова дня, отмечаемого 10 апреля.

Приметы на 15 августа

Какой будет погода на Степана – таким станет и весь сентябрь.

Лягушки заквакали – будет дождь.

Лягушки резко замолчали – ожидай сильного ветра.

15 августа: важные и интересные события в Украине и мире

1848 – американец Уолдо Хенчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) запатентовал зубоврачебное кресло.

1877 – Томас Эдисон написал письмо президенту телеграфной компании Питтсбурга, в котором доказывал, что лучше приветствие в общении по телефону – слово "hello" (у нас трансформировалось в "алло").

1939 – в Германии произошла одна из самых массовых авиакатастроф.

1969 – с 15 по 18 августа проходил вудстокской фестиваль – конец эры хиппи.

1997 – в Украине учрежден орден Княгини Ольги.

Кто родился 15 августа

1771 – Вальтер Скотт, шотландский поэт и писатель, создавший жанр исторического романа ("Айвенго", "Квентин Дорвард").

1972 – Бен Аффлек, американский киноактер ("Умница Уилл Хантинг", "Армагеддон", "Перл-Харбор").

1978 – родилась Лилия Подкопаева, украинская спортсменка, гимнастка.

1983 – родился Тимати (Тимур Юнусов), российский музыкант, певец, рэпер.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывала, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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