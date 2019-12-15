15 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 декабря в истории
15 декабря – День работников суда в Украине, Международный день чая, в Казахстане – День энергетика. Именины – Маргарита, Андрей, Борис, Кирилл, Матвей, Сергей и Тамара.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 15 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 декабря.
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- День работников суда в Украине. В этот день с профессиональным праздником принято поздравлять всех людей, связанных с судебной системой. Этот праздник появился в 2000 году.
- Международный день чая. Цель проведения Международного дня чая – привлечение внимания общества и политиков к проблемам продажи чая.
В церковном календаре это день почтения памяти ветхозаветного пророка Аввакума – восьмого из двенадцати малых пророков. Другие названия праздника: "День пророка Аввакума", "Аввакумовы обереги", "Аввакум", "Абакум". На Руси на пророка Аввакума было принято молиться о крепком сне, отгонять от избы ночниц (нечистую силу, пугающую по ночам детей) и читать заговоры против бессонницы.
Народные приметы на 15 декабря
- Если день ненастным выдался, то подобная погода продержится до 30 января (до дня Антона-Перезимника).
- Много снега 15 декабря – будет богатый сенокос в следующем году.
- Вокруг луны виден темный круг – будет метель.
- Куры садятся на насест рано – будут морозы. Если же птицы хлопают крыльями и вертят хвостами – ждите метели.
- Гусь голову под крыло спрятал – ожидайте морозов.
- Кошка спит весь день – будет стужа.
- Яркие звезды предвещают наступление сильных морозов.
- 1821 – учреждено "Французское географическое общество".
- 1840 – прах Наполеона Бонапарта торжественно возвращен в Париж.
- 1925 – Греция соглашается выплатить наложенный на нее Лигой Наций штраф за военный инцидент с Болгарией.
- 1930 – в Испании проваливается военный путч против правительства.
- 1957 – на сессии Генеральной Ассамблеи ООН греческая резолюция о праве Кипра на самоопределение отклонена, так как не набрала необходимых двух третей голосов.
- 1965 – первый групповой полет американских космических кораблей "Джемини-7" и "Джемини-6А"; впервые в космосе одновременно четыре астронавта (Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл, Уолтер Ширра, Томас Стаффорд).
- 1970 – советская межпланетная станция Венера-7 успешно приземлилась на Венере. Первое успешное приземление на другой планете космического аппарата, посланного с Земли.
- 1982 – вновь открыта граница между Испанией и британской заморской колонией Гибралтар.
- 1984 – была запущена автоматическая межпланетная станция "Вега-1".
- 1989 – начало революции в Румынии. Население города Тимишоара пытается воспрепятствовать депортации кальвинистского священника Ласло Текеша, представителя венгерской общины.
- 2000 – остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС. ЧАЭС полностью выведена из работы.
- 1832 – Александр Гюстав Эйфель, французский инженер-строитель.
- 1852 – Антуан Анри Беккерель, французский физик, лауреат Нобелевской премии (1903).
- 1858 – Карл Зелинка, австрийский зоолог.
- 1859 – Людовик Лазарь Заменгоф, польский врач, создатель языка эсперанто.
- 1860 – Нильс Рюберг Финзен, фарерско-датский физиотерапевт, основатель светолечения, нобелевский лауреат (1903).
- 1892 – Жан Поль Гетти, нефтяной магнат, в свое время самый богатый человек планеты.
- 1914 – Анатоль Абрагам, французский физик, первооткрыватель ядерного антиферромагнетизма.
- 1916 – Морис Уилкинс, английский биофизик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1962).
- 1919 – Оке Сейфарт, шведский конькобежец, олимпийский чемпион (1948).
- 1938 – Фред Антон Майер, норвежский конькобежец, олимпийский чемпион (1968).
- 1972 – Сете Жибернау, испанский мотогонщик в классе MotoGP.
Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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