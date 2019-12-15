15 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 декабря в истории

15 декабря отмечаем день пророка Аввакума Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

15 декабря – День работников суда в Украине, Международный день чая, в Казахстане – День энергетика. Именины – Маргарита, Андрей, Борис, Кирилл, Матвей, Сергей и Тамара.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 15 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 декабря.

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День работников суда в Украине . В этот день с профессиональным праздником принято поздравлять всех людей, связанных с судебной системой. Этот праздник появился в 2000 году.

. В этот день с профессиональным праздником принято поздравлять всех людей, связанных с судебной системой. Этот праздник появился в 2000 году. Международный день чая. Цель проведения Международного дня чая – привлечение внимания общества и политиков к проблемам продажи чая.

Какой православный праздник 15 декабря

В церковном календаре это день почтения памяти ветхозаветного пророка Аввакума – восьмого из двенадцати малых пророков. Другие названия праздника: "День пророка Аввакума", "Аввакумовы обереги", "Аввакум", "Абакум". На Руси на пророка Аввакума было принято молиться о крепком сне, отгонять от избы ночниц (нечистую силу, пугающую по ночам детей) и читать заговоры против бессонницы.

Народные приметы на 15 декабря

Если день ненастным выдался, то подобная погода продержится до 30 января (до дня Антона-Перезимника).

Много снега 15 декабря – будет богатый сенокос в следующем году.

Вокруг луны виден темный круг – будет метель.

Куры садятся на насест рано – будут морозы. Если же птицы хлопают крыльями и вертят хвостами – ждите метели.

Гусь голову под крыло спрятал – ожидайте морозов.

Кошка спит весь день – будет стужа.

Яркие звезды предвещают наступление сильных морозов.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 декабря

1821 – учреждено "Французское географическое общество".

1840 – прах Наполеона Бонапарта торжественно возвращен в Париж.

1925 – Греция соглашается выплатить наложенный на нее Лигой Наций штраф за военный инцидент с Болгарией.

1930 – в Испании проваливается военный путч против правительства.

1957 – на сессии Генеральной Ассамблеи ООН греческая резолюция о праве Кипра на самоопределение отклонена, так как не набрала необходимых двух третей голосов.

1965 – первый групповой полет американских космических кораблей "Джемини-7" и "Джемини-6А"; впервые в космосе одновременно четыре астронавта (Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл, Уолтер Ширра, Томас Стаффорд).

1970 – советская межпланетная станция Венера-7 успешно приземлилась на Венере. Первое успешное приземление на другой планете космического аппарата, посланного с Земли.

1982 – вновь открыта граница между Испанией и британской заморской колонией Гибралтар.

1984 – была запущена автоматическая межпланетная станция "Вега-1".

1989 – начало революции в Румынии. Население города Тимишоара пытается воспрепятствовать депортации кальвинистского священника Ласло Текеша, представителя венгерской общины.

2000 – остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС. ЧАЭС полностью выведена из работы.

Кто родился 15 декабря

1832 – Александр Гюстав Эйфель, французский инженер-строитель.

1852 – Антуан Анри Беккерель, французский физик, лауреат Нобелевской премии (1903).

1858 – Карл Зелинка, австрийский зоолог.

1859 – Людовик Лазарь Заменгоф, польский врач, создатель языка эсперанто.

1860 – Нильс Рюберг Финзен, фарерско-датский физиотерапевт, основатель светолечения, нобелевский лауреат (1903).

1892 – Жан Поль Гетти, нефтяной магнат, в свое время самый богатый человек планеты.

1914 – Анатоль Абрагам, французский физик, первооткрыватель ядерного антиферромагнетизма.

1916 – Морис Уилкинс, английский биофизик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1962).

1919 – Оке Сейфарт, шведский конькобежец, олимпийский чемпион (1948).

1938 – Фред Антон Майер, норвежский конькобежец, олимпийский чемпион (1968).

1972 – Сете Жибернау, испанский мотогонщик в классе MotoGP.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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