15 февраля: какой праздник, приметы и что нельзя делать

15 февраля отмечаем великий праздник Сретения Господнего

15 февраля - Сретение Господне Фото: Pixabay

15 февраля - 46-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 319 дней. Международный день детей, больных раком, в Украине отмечают день участников боевых действий на территории других государств, в Канаде – день национального флага, в Иране – день революции, в Афганистане – день спасения, в Сербии – день нации, в Канаде – день флага, а в России – день памяти воинов-интернационалистов.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 15 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 февраля.

15 февраля: какой праздник

Именно 15 февраля верующие отмечают великий праздник Сретения Господнего. В Священном Писании сказано, что когда Иисусу исполнилось 40 дней, родители Иосиф и Мария отнесли его в храм, чтобы посвятить богу. Тогда в Иерусалиме проживал старец Симеон, который знал, что будет жить до тех пор, пока не увидит Спасителя. 300 лет ждал старец встречи с Иисусом, вел благочестивую и скромную жизнь. В тот день Симеон пришел в храм и увидел, что пророчество сбывается. Он взял Иисуса на руки, а затем отдал его родителям и умер.

15 февраля далекие наши предки разжигали у дорог за околицами грандиозные костры. А всего лишь столетие назад обряд поклонения "живому огню" сменился обычаем изготовления на Сретение "обчественной", или громничной свечи. Ее крутили из воска, собранного с восьми-десяти крестьянских дворов, и хранили по очереди до определенного обетного праздника: Николы зимнего, Варвары, Флора и Лавра. На торжественную церемонию обязательно приглашался священник, зажигая общественную свечу и служа молебен для всей деревни.

Ежегодно сретенскую, или громничную свечу принято было восстанавливать, наращивая новым воском, и, когда вес ее достигал пуда (16 кг), свеча передавалась на хранение в церковь, а для личного пользования крестьяне оставляли себе небольшие сретенские свечки, хранившиеся за божницей. Веря в чудодейственную силу громничных свечей, их непременно брали с собой на поля в дни начала пахоты, сева и уборки. Считалось, что они способны сохранить в неприкосновенности зреющие хлеба, предотвратить заломы, сберечь от дурного глаза урожай. А зажженную громницу давали в руки покойнику, искренне надеясь, что пламя маленькой свечки поможет душе умершего отыскать правильную дорогу на "пути загробных мытарств и хождения по мукам".

Народные приметы на 15 февраля, что нельзя делать

Не нужно собираться в дальнюю дорогу в этот день – можно увязнуть в первой распутнице.

Оттепель – примета, обозначающая, что весна будет дождливой и сырой, а урожай будет небогатым.

Метель на Сретенье – весна будет поздней, и нужно экономить запасы корма.

Хорошо заметный закат на безоблачном небе – морозы скоро закончатся.

На Сретенье в храмах нужно зажигать громницы – специальные свечи, пламя которых защищает от пожаров и нечистой силы дома людей. Также считалось, что громницы облегчали страдания умирающим людям.

Если на Сретенье освятить воду в церкви, то с ее помощью можно излечить множество недугов.

События в Украине и мире 15 февраля

1926 – было произнесено самую длинную в истории парламентскую речь (депутат Мартинсон в Государственной думе Эстонии говорил 11 часов).

1931 – вышел первый фильм о Дракуле.

1947 – специальным постановлением правительства СССР в Советском Союзе запрещено браки между советскими гражданами и иностранцами.

1965 – в Канаде введен новый флаг – красно-белый с кленовым листом.

1969 – Роберт Едвардс с Кембриджского университета впервые осуществил искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки.

1971 – в Великобритании официально ввели десятичную систему мер и величин.

1978 – в Лас-Вегасе Леон Спинкс выиграл бой у Мухаммеда Али и завоевал титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории.

1989 – руководство СССР объявило, что территорию Афганистана покинул последний советский солдат.

2005 – в США запустили популярный видеосайт YouTube.

Кто родился 15 февраля

1564 – Галилео Галилей, итальянский физик, механик, астроном.

1874 – родился Эрнест Шеклтон, английский полярный исследователь. Первый человек, который попытался достичь Южного полюса.

1952 – Александр Муратов, украинский и российский кинорежиссер

1953 – родился Анатолий Хостикоев, народный артист Украины, актер Национального академического драмтеатра им. Ивана Франко.

Напомним, ранее мы писали про всемирный день комплимента: традиции праздника. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle будет ли выходной на 8 марта в Украине.

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