15 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 июля в истории
Какой сегодня праздник, 15 июля? Всемирный день навыков молодежи, День украинских миротворцев, День президента – в Ботсване, День султана – в Брунее. Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне – в православном календаре. Берегиня – в народном календаре. Именины празднуют: Арсений, Василий, Никон, Тихон.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 июля.
- Всемирный день навыков молодежи (World Youth Skills Day) – относительно молодой праздник, который был учрежден под эгидой ООН в 2014 году.
- День украинских миротворцев – установлен в стране в 2013 году, предпосылкой чему послужили кровавые события в Югославии.
- День президента – празднуется в Ботсване.
- День султана – отмечает Бруней.
15 июля в православной церкви отмечается Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, а также день Святителя Фотия, митрополита Киевского. Проводится празднование икон Божией Матери Пожайской, Ахтырской, Феодотьевской, Древо Иессеево.
В народе 15 июля почитается Сырая Богородица или Берегиня – славянское божество, которую еще называют матерью всех духов и земных богатств, хранительницей, защитницей людей и всего живого.
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Приметы на 15 июля
- если на Берегиню на деревьях желтеют листья, будет ранняя осень и зима.
- Берегиня дом от беды бережет.
- в день Берегини нельзя заниматься жатвой.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1240 – Александр Невский одержал победу над шведами в Невской битве.
- 1783 – во Франции спущен на воду первый в истории пароход.
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- 1920 – основан Киевский педагогический университет.
- 1923 – день рождения в СССР государственной авиакомпании "Аэрофлот".
- 1959 – в Америке состоялась премьера фильма "В джазе только девушки".
- 1975 – стартовал первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран – "Союз-19" (СССР) и "Аполлон" (США).
- 1606 – Харменс Рембрандт, голландский художник, живописец.
- 1638 – Джованни Вивиани, итальянский композитор.
- 1905 – Александр Хвыля, советский украинский актер.
- 1924 – Махмуд Эсамбаев, советский чеченский танцовщик, актер.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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