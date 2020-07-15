15 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 июля в истории

Какой сегодня праздник, 15 июля? Всемирный день навыков молодежи, День украинских миротворцев, День президента – в Ботсване, День султана – в Брунее. Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне – в православном календаре. Берегиня – в народном календаре. Именины празднуют: Арсений, Василий, Никон, Тихон.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 июля.

15 июля: какой сегодня праздник Фото: pexels

Всемирный день навыков молодежи (World Youth Skills Day) – относительно молодой праздник, который был учрежден под эгидой ООН в 2014 году.

– относительно молодой праздник, который был учрежден под эгидой ООН в 2014 году. День украинских миротворцев – установлен в стране в 2013 году, предпосылкой чему послужили кровавые события в Югославии.

– установлен в стране в 2013 году, предпосылкой чему послужили кровавые события в Югославии. День президента – празднуется в Ботсване.

– празднуется в Ботсване. День султана – отмечает Бруней.

Какой сегодня праздник

15 июля в православной церкви отмечается Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, а также день Святителя Фотия, митрополита Киевского. Проводится празднование икон Божией Матери Пожайской, Ахтырской, Феодотьевской, Древо Иессеево.

В народе 15 июля почитается Сырая Богородица или Берегиня – славянское божество, которую еще называют матерью всех духов и земных богатств, хранительницей, защитницей людей и всего живого.

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Приметы на 15 июля

если на Берегиню на деревьях желтеют листья, будет ранняя осень и зима.

Берегиня дом от беды бережет.

в день Берегини нельзя заниматься жатвой.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1240 – Александр Невский одержал победу над шведами в Невской битве.

1783 – во Франции спущен на воду первый в истории пароход.

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1920 – основан Киевский педагогический университет.

1923 – день рождения в СССР государственной авиакомпании "Аэрофлот".

1959 – в Америке состоялась премьера фильма "В джазе только девушки".

1975 – стартовал первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран – "Союз-19" (СССР) и "Аполлон" (США).

Кто родился 15 июля

1606 – Харменс Рембрандт, голландский художник, живописец.

1638 – Джованни Вивиани, итальянский композитор.

1905 – Александр Хвыля, советский украинский актер.

1924 – Махмуд Эсамбаев, советский чеченский танцовщик, актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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