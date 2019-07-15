15 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 июля в истории

15 июля день святого Фотия Фото: Pixabay

Сегодня, 15 июля, 196-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 169 дней. Именинник – Фотий. В Брунее празднуют День султана, в Ботсване – День президента, а в США – Национальный день мороженого.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 15 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 июля.

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15 июля: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

В православной церкви 15 июля почитается память святителя Фотия – митрополита Киевского и всея Руси. В день святителя Фотия начинали собирать различные сорта вишни. Говорили, что вишня поспевает примерно через 10 дней после того, как липа зацветает. Осыпается жасмин, а в водоемах начинает цвести вода.

Если человек родился 15 июля, то считали, что ему покровительствует вяз. В дни бед и несчастий полагалось найти вяз и обнять его – дерево в этом случае давало человеку запас жизненных сил и энергии. Славяне верили, что 20- 30 минут такого "общения" помогали обрести душевное спокойствие. Если говорить о характере людей, рожденных 15 июля, которым покровительствует вяз, то обычно они невозмутимы, отличаются уравновешенным характером, отличным чувством юмора, очень серьезно относятся к моральным принципам.

Приметы на 15 июля

Листья 15 июля желтое – будет ранняя зима.

Если на Берегиню запланировать завершения дела, то оно непременно будет удачным.

Много звезд в небе 15 июля – день будет ясным.

15 июля: важные и интересные события в истории

1240 – Александр Невский одержал победу над шведами в битве, которая позже біла названа в его честь.

1783 – во Франции спущен на воду первый в истории пароход.

1920 – основан Киевский педагогический университет.

1923 – день рождения в СССР государственной авиакомпании "Аэрофлот".

1959 – в Америке состоялась премьера фильма "В джазе только девушки".

1975 – стартовал первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран – "Союз-19" (СССР) и "Аполлон" (США).

15 июля: в этот день родились

1606 – Харменс Рембрандт, великий голландский художник, живописец.

1638 – Джованни Вивиани, итальянский композитор.

1905 – Александр Хвыля, советский украинский актер.

1924 – Махмуд Эсамбаев, известный советский чеченский танцовщик, актер.

Напомним, ранее мы писали, можно ли жениться в Петров пост 2019. Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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