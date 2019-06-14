Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

15 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 июня в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:07
В православной церкви 15 июня отмечают день Никифора
В православной церкви 15 июня отмечают день Никифора
Фото: Pixabay

15 июня – 166-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 199 дней. Именинники – Иван, Никифор, Ульяна, Юлия (Иулиания). В этот день многие страны отмечают Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Также 15 июня отмечается оригинальный праздник –Всемирный день ветра, призванный обратить внимание на потенциал ветроэнергетики. В православных христиан – Троицкая суббота 2019.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 15 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 июня.

Смотрите видео: где в Украине отдохнуть на выходных

Какой праздник 15 июня, что можно, а что нельзя делать

В народе 15 июня отмечают праздник Зеленого Вьюна или Никифора. В этот день люди плели венки, ходили по улицам и пели песни, посвященные молодоженам нынешнего года. Говорили, что делать венки из вьюнка – значит, по приметам, плести свое будущее хорошими мыслями. На столе 15 июня обязательно стоял свежеиспеченный каравай, который являлся олицетворением солнца, богатства, благополучия. 

15 июня крестьяне собирались за околицей шумными компаниями, после чего начинали ходить по улицам всей дружной толпой и петь песни, посвященные парам, которые сочетались браком в текущем году. Взрослых людей угощали вином, а детей – конфетами, или же давали им мелкие деньги. К вечеру молодежь собиралась на игрища, общалась между собой. 

Приметы на 15 июня

  • Воробьи дерутся и резвятся – ожидайте хорошей погоды в ближайшее время.
  • С самого утра 15 июня солнце находится как бы в небольшом тумане – значит, погода будет тихой и теплой.
  • Дождь пошел – примета того, что будет хороший урожай конопли и льна.
  • Ветер 15 июня с Запада дует – в ближайшее время будет похолодание.

Важные и интересные события в истории 15 июня

1667 – впервые в истории успешно проведено переливание крови человеку.

1830 – в Севастополе прошло народное восстание "Чумной бунт".

1851 – в Америке основана первая в мире фабрика по производству мороженого.

1954 – был учрежден УЕФА.

2007 – с помощью украинско-российской ракеты-носителя "Днепр" выведен в космос немецкий спутник TerraSAR-X с космодрома Байконур.

Кто родился 15 июня

1867 – Константин Бальмонт, русский поэт Серебряного века.

1936 – Михаил Державин, советский актер театра и кино.

1941 – Иван Миколайчук, украинский советский актер театра и кино.

1943 – Джонни Холлидей, французский рок-певец.

1946 – Демис Руссос, греческий певец.

1954 – Джеймс Белуши, американский киноактер.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019 Выходные на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы День медика 2019 в Украине: когда празднуем День отца: поздравления любимому папе
видео праздник приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

«Не могу выбрать между мужем и любовником»
«Не могу выбрать между мужем и любовником»
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Посмотрите на фотографию Луны, сделанную израильским зондом
Посмотрите на фотографию Луны, сделанную израильским зондом

Популярные статьи

Сегодня, 11:33Афиша

Умерла звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес

Сегодня, 11:29Шоу-бизнес

Потап запечатлел Настю Каменских полностью обнаженной: фото 18+

Сегодня, 07:33Техно

На Луне обнаружили таинственную аномалию: фото

Вчера, 20:36Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 13:38Fun

Кто их туда пустил? "Чернобыльские дивы" влипли в скандал из-за обнаженных снимков

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж: невероятные фото

Вчера, 08:56Fun

13 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 08:37Техно

Дешевый убийца флагманов от Xiaomi огорчил Европу

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Не королевское это дело: с Кейт Миддлтон произошел курьезный случай

Вчера, 05:32Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

12 июняТехно

Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире

12 июняFun

Известная украинская телеведущая оконфузилась в эфире: видео

12 июняШоу-бизнес

Оля Полякова о домогательствах продюсеров: "Я назову конкретные имена"

12 июняТехно

Странному феномену в Антарктиде нашли объяснение спустя полвека

11 июняТехно

Xiaomi официально представила Mi Band 4 по "смешной" цене

11 июняШоу-бизнес

Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото

Новости партнеров

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»
«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Кому опасно пить кефир?
Кому опасно пить кефир?
«Нет смысла скрывать»: Сергей Лазарев показал, на ком «женился»
«Нет смысла скрывать»: Сергей Лазарев показал, на ком «женился»
Люди перестали узнавать Юлию Высоцкую: звезда очень изменилась
Люди перестали узнавать Юлию Высоцкую: звезда очень изменилась
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь