15 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 июня в истории

В православной церкви 15 июня отмечают день Никифора Фото: Pixabay

15 июня – 166-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 199 дней. Именинники – Иван, Никифор, Ульяна, Юлия (Иулиания). В этот день многие страны отмечают Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Также 15 июня отмечается оригинальный праздник –Всемирный день ветра, призванный обратить внимание на потенциал ветроэнергетики. В православных христиан – Троицкая суббота 2019.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 15 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 июня.

Смотрите видео: где в Украине отдохнуть на выходных

Какой праздник 15 июня, что можно, а что нельзя делать

В народе 15 июня отмечают праздник Зеленого Вьюна или Никифора. В этот день люди плели венки, ходили по улицам и пели песни, посвященные молодоженам нынешнего года. Говорили, что делать венки из вьюнка – значит, по приметам, плести свое будущее хорошими мыслями. На столе 15 июня обязательно стоял свежеиспеченный каравай, который являлся олицетворением солнца, богатства, благополучия.

15 июня крестьяне собирались за околицей шумными компаниями, после чего начинали ходить по улицам всей дружной толпой и петь песни, посвященные парам, которые сочетались браком в текущем году. Взрослых людей угощали вином, а детей – конфетами, или же давали им мелкие деньги. К вечеру молодежь собиралась на игрища, общалась между собой.

Приметы на 15 июня

Воробьи дерутся и резвятся – ожидайте хорошей погоды в ближайшее время.

С самого утра 15 июня солнце находится как бы в небольшом тумане – значит, погода будет тихой и теплой.

Дождь пошел – примета того, что будет хороший урожай конопли и льна.

Ветер 15 июня с Запада дует – в ближайшее время будет похолодание.

Важные и интересные события в истории 15 июня

1667 – впервые в истории успешно проведено переливание крови человеку.

1830 – в Севастополе прошло народное восстание "Чумной бунт".

1851 – в Америке основана первая в мире фабрика по производству мороженого.

1954 – был учрежден УЕФА.

2007 – с помощью украинско-российской ракеты-носителя "Днепр" выведен в космос немецкий спутник TerraSAR-X с космодрома Байконур.

Кто родился 15 июня

1867 – Константин Бальмонт, русский поэт Серебряного века.

1936 – Михаил Державин, советский актер театра и кино.

1941 – Иван Миколайчук, украинский советский актер театра и кино.

1943 – Джонни Холлидей, французский рок-певец.

1946 – Демис Руссос, греческий певец.

1954 – Джеймс Белуши, американский киноактер.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram