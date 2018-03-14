15 марта: какой сегодня праздник

Сегодня, 05:50

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 15 марта в истории

Сегодня – 15 марта. Фото: pixabay
Сегодня – 15 марта. Фото: pixabay

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых принципиальных событиях, а также праздниках, Которые имели место в истории 15 марта.

Сегодня 74-й день года по григорианскому календарю – до окончания года остался 291 день. Именинники – Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Савва, Федот. Всемирный день потребителя, Международный день борьбы с полицейским жестокостью.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, переход на летнее время 2018: когда и в какую сторону в Украине переведут часы.

События в истории 15 марта

1892 – в США изобретатель Джесс Рено запатентовал эскалатор.

1906 – зарегистрировано "Роллс-Ройс", британскую компанию, производителя автомобилей и авиадвигателей.

1936 – австриец Буби Брандл первым в мире прыгнул на лыжах с трамплина отметки 100 метров.

1990 – Михаил Горбачев был избран единственным в истории СССР президентом.

Кто родился 15 марта

1932 – Ежи Гофман, польский кинорежиссер и сценарист. Заслуженный деятель национальной культуры.

1956 – родился Сергей Кушнирюк, украинский советский гандболист, олимпийский чемпион 1976 года. В дальнейшем – тренер, в том числе главный тренер сборной Украины.

1968 – Сабрина Салерно, итальянский поп-певица.

Напомним, родительская суббота 10 марта: что ни в коем случае нельзя делать.
праздник, традиции, этот день в истории

Вы сейчас просматриваете новость "15 марта: какой сегодня праздник". Другие Fun-статьи смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Fun

Сегодня – 14 марта. Фото: pixabay

Овсень малый 14 марта: что это за праздник

Вчера, 09:42

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 14 марта в истории

Fun

Сегодня – 12 марта. Фото: pixabay

12 марта: какой сегодня праздник

12 Марта, 09:01

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 12 марта в истории
Загрузка...

Fun

Татьянин день 25 января. Фото: Getty

Татьянин день: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

25 Января, 10:20

В этот день существует несколько запретов, примет и традиций

Fun

Сегодня – 26 февраля. Фото: pixabay

26 февраля: какой сегодня праздник

26 Февраля, 06:01

Узнайте о главных праздниках и событиях этого дня
Загрузка...