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15 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 марта в истории

Инна Петрова
Сегодня, 08:00

Какой сегодня праздник – 15 марта 2020 года? Международный день защиты бельков. В народном календаре 15 марта – день Федота Ветроноса. Именины сегодня отмечают: Арсений, Василий, Иосиф и Федот.

Далее в материале узнайте, какой православный праздник у украинцев 15 марта 2020 года, а также о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, и о главных приметах на 15 марта.

15 марта отмечается день святого Федота Ветроноса
15 марта отмечается день святого Федота Ветроноса
Фото: Pixabay

  • Федот Ветронос. 15 марта отмечается память священномученика Феодота, епископа Киринейского, жившего в 4 веке. На Киевской Руси святого Феодота (Федота) прозвали Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветры. В народе сложили множество поговорок по этому поводу: "Федот Ветронос — везде сует свой нос"; "Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает"; "Евдокия Федота не спросила, весну снарядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит, мужиков заботит".
  • Всемирный день защиты прав потребителей. Впервые День был отмечен 15 марта 1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день защиты прав потребителей, и с тех пор проводится ежегодно. Решением ООН, дата приурочена к годовщине выступления президента США Джона Ф.Кеннеди в Конгрессе в 1962 году.
  • Международный день защиты бельков. 15 марта был установлен днем защиты бельков, по инициативе Международного Фонда Защиты Животных IFAW. Бельки – детеныши гренландского тюленя – являются объектом охоты уже многие десятилетия. Гренландские тюлени водятся в Северной Атлантике, Белом, Баренцевом, Карском и Гренландском морях.

15 марта: какой праздник, что нельзя делать

Наши предки считали 15 марта одним из самых опасных в году. В народе говорили, что если человек выйдет в этот день на улицу, дух ветров может навсегда забрать его к себе, уронив дерево или направив в него сосульку. Если же покинуть дом в этот день крайне необходимо, нужно идти по ветру, иначе можно навлечь неприятности или серьезно заболеть.

Покупка одежды 15 марта под запретом, как и штопка носков. Если вы увидели оброненные деньги – не поднимайте. Это может погрузить вас в финансовую пропасть.

Приметы на 15 марта

  • Снег идет утром – ждите хорошего урожая зерновых культур.
  • Метель и снегопады на Федота Ветроноса – примета того, что первая трава появится очень поздно.
  • Длинные сосульки – весна будет долгая.
  • Если дует теплый и южный ветер, то лето, по приметам, будет дождливым и теплым.
  • Холодный северный ветер со снегом предвещает соответственно холодное лето.
  • Солнце светит в полдень – это хороший знак, и можно рассчитывать на богатый урожай хлеба.
  • Ветер на Федота считался несчастливым, поскольку мог "надуть" какую-либо болезнь.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1892 – основан футбольный клуб "Ливерпуль".
  • 1892 – в США изобретатель Джесс Рено запатентовал эскалатор.
  • 1906 – зарегистрирована компания "Роллс-Ройс".
  • 1927 – началось строительство Днепрогэса.
  • 1962 – состоялось выступление Джона Кеннеди, в годовщину которого ООН учредила "Всемирный день прав потребителя".
  • 1990 – Михаил Горбачев был избран единственным в истории СССР президентом.

Кто родился 15 марта

  • 1932 – Ежи Гофман, польский кинорежиссер и сценарист.
  • 1956 – Сергей Кушнирюк, украинский гандболист, олимпийский чемпион 1976 года. В дальнейшем – тренер, в том числе главный тренер сборной Украины.
  • 1968 – Сабрина Салерно, итальянская поп-певица.
  • 1955 — Ди Снайдер, американский рок-музыкант, фронтмен группы "Twisted Sister".
  • 1972 — Марк Хоппус, американский панк-рок-музыкант и автор песен, басист и вокалист группы "Blink-182".
  • 1975 — Уильям Адамс (will.i.am), американский рэпер, музыкальный продюсер, филантроп, лидер группы "The Black Eyed Peas".
  • 1977 — Джо Хан, диджей американской группы "Linkin Park".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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