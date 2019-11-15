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15 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 ноября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
15 ноября день святых Акиндина, Пигасия Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
15 ноября день святых Акиндина, Пигасия
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

15 ноября празднуют Всемирный день вторичной переработки (рециклинга). Этот праздник учрежден в 1997 году. Главная задачи вторичной обработки – решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции за счет использования более дешевого сырья и борьба с загрязнением окружающей среды. Именинник 15 ноября – Маркин. В Бразилии отмечают День республики, в Палестине – День независимости.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 15 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 ноября.

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Какой праздник 15 ноября, как провести день

В этот день отмечают память святых Акиндина, Пигасия и с ними семь тысяч мучеников, пострадавших за христианство в четвертом веке. Все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи. Кроме того, на Акиндина обминали коноплю и лен, готовили их либо к продаже, либо к прядению.

Приметы на 15 ноября: что нельзя делать

  • Что в этот день загадаешь – то в скором времени и сбудется.
  • Если до заката попросить прощения у всех, с кем недавно поссорился – жить станет легче и хлопот будет меньше.
  • Одежда, купленная 15 ноября, долго прослужит. Но если она будет слишком дешевой – проку от нее не будет никакого.
  • Если у молодой девушки внезапно забьется сердце – где-то рядом бродит ее будущий суженый.
  • Распутица на дорогах – тепло продлится до начала декабря.
  • Снегири кричат – скоро морозы наступят.
  • Синицы и галки летают по двору – к снегопаду.
  • Небо тучами затянуто – к оттепели.
  • Облака против ветра плывут – к снегопаду.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 ноября

  • 1458 – разделение Киевской митрополии на Киевскую и Московскую епархии.
  • 1492 – Христофор Колумб впервые описал табак, который употребляли индейцы.
  • 1887 – Карл Гесснер получает патент на изобретенную им цинковую батарейку.
  • 1889 – в Бразилии свергнут император Педру II. Страна провозглашается республикой.
  • 1904 – американец Кинг Кемп Жиллетт патентует бритву со сменными лезвиями.
  • 1918 – началось восстание против власти гетмана Павла Скоропадского, возглавляемое Директорией.
  • 1934 – в СССР проведена первая телепередача со звуковым сопровождением.
  • 1939 – внеочередная III сессия Верховного Совета УССР приняла закон о вхождении Западной Украины в состав УССР.
  • 1945 – в Аугсбурге (Австрия) группа украинских ученых в эмиграции основала Украинскую свободную академию наук. Первым президентом академии выбрали Дмитрия Дорошенко.
  • 2004 – на "Первом национальном" телеканале Украины впервые использовали формат дебатов в прямом эфире. Участниками стали кандидаты на должность Президента Украины – Виктор Янукович и Виктор Ющенко.

Кто родился 15 ноября

  • 1316 – Иоанн I, король Франции.
  • 1738 – Гершель Фридрих Вильгельм, выдающийся астроном. В его честь названы кратеры на Луне и Марсе, а также космический телескоп Гершель.
  • 1837– Африкан Спор, философ, родился в Елисаветграде (ныне – Кропивницкий). Известен тем, что повлиял на взгляды Фридриха Ницше и Теодора Лесинга.
  • 1884 – Николай Радзиевский, украинский дирижер и композитор, с 1928 по 1935 – главный дирижер Киевской оперы.
  • 1940 – Роберто Кавалли, итальянский дизайнер одежды.
  • 1954 – Александр Квасневский, президент Польши (1995-2005).
  • 1966 – Дмитрий Стус, литературовед и писатель, сын украинского поэта и диссидента Василия Стуса.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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