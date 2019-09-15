15 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 сентября в истории

Сегодня отмечаем Международный день демократии Фото: Pixabay

Сегодня, 15 сентября, 258-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 107 дней. Именинники – Антон (Антоний), Богдан, Иван, Руфина, Федот, Феодосий (Федосий). Международный день демократии (с 2008 года), Международный день распространения информации о лимфоме, в Гватемале, Гондурасе, Коста-Рике, Никарагуа и Сальвадоре – День независимости.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 15 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 сентября.

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15 сентября: какой праздник и как провести этот день

15 сентября по народному календарю – день Маманта-Овчинника. Этот день считался несчастливым, поэтому крестьяне пытались сегодня даже не выгонять скот со двора. Маманта-Овчинника называли покровителем коз и овец. В это время опадали листья с черемухи, женщины и дети отправлялись в лес на сбор клюквы. Важно, чтобы в этот день на столе были блюда, приготовленные из козьего молока.

Приметы на 15 сентября

Красный закат – скоро будут первые морозы.

Дождь 15 сентября – к сухой осени.

Обильная роса утром – к хорошей погоде.

15 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1830 – регулярное железнодорожное сообщение открылось между Манчестером и Ливерпулем.

1857 – Джейн Пирпонт из Бостона получила авторские права на песню Jingle Bells.

1928 – шотландский микробиолог Александр Флеминг изобрел пенициллин.

1968 – в рамках советской программы высадки человека на Луну в СССР запущен космический аппарат "Зонд-5″, который впервые в мире облетел вокруг спутника и вернулся на Землю.

1971 – двенадцать канадцев из Ванкувера основали экологическую организацию "Greenpeace".

2000 – в австралийском городе Сидней открылись XXVII Олимпийские игры, последние во втором тысячелетии.

Кто родился 15 сентября

1254 – купец и путешественник Марко Поло.

1613 – французский писатель Франсуа де Ларошфуко.

1789 – американский писатель Джеймс Фенимор Купер.

1888 – единственный украинец кавалер ордена Крест Виктории, канадец украинского происхождения Филипп Коновал.

1890 – английский писательница, мастер детектива Агата Кристи.

1941 – первый польский космонавт Мирослав Гермашевский.

1955 – основатель стиля боевого гопака Владимир Пилат.

1978 – украинский актер Анатолий Пашинин.

1984 – принц Уэльский Гарри, (Генри Чарльз Альберт Дэвид Винздор), сын принцессы Дианы и принца Чарльза, наследник британской короны.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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