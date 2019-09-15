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15 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 сентября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:05
Сегодня отмечаем Международный день демократии
Сегодня отмечаем Международный день демократии
Фото: Pixabay

Сегодня, 15 сентября, 258-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 107 дней. Именинники – Антон (Антоний), Богдан, Иван, Руфина, Федот, Феодосий (Федосий). Международный день демократии (с 2008 года), Международный день распространения информации о лимфоме, в Гватемале, Гондурасе, Коста-Рике, Никарагуа и Сальвадоре – День независимости.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 15 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 сентября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

15 сентября: какой праздник и как провести этот день

15 сентября по народному календарю – день Маманта-Овчинника. Этот день считался несчастливым, поэтому крестьяне пытались сегодня даже не выгонять скот со двора. Маманта-Овчинника называли покровителем коз и овец. В это время опадали листья с черемухи, женщины и дети отправлялись в лес на сбор клюквы. Важно, чтобы в этот день на столе были блюда, приготовленные из козьего молока.

Приметы на 15 сентября

  • Красный закат – скоро будут первые морозы.
  • Дождь 15 сентября – к сухой осени.
  • Обильная роса утром – к хорошей погоде.

15 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1830 – регулярное железнодорожное сообщение открылось между Манчестером и Ливерпулем.
  • 1857 – Джейн Пирпонт из Бостона получила авторские права на песню Jingle Bells.
  • 1928 – шотландский микробиолог Александр Флеминг изобрел пенициллин.
  • 1968 – в рамках советской программы высадки человека на Луну в СССР запущен космический аппарат "Зонд-5″, который впервые в мире облетел вокруг спутника и вернулся на Землю.
  • 1971 – двенадцать канадцев из Ванкувера основали экологическую организацию "Greenpeace".
  • 2000 – в австралийском городе Сидней открылись XXVII Олимпийские игры, последние во втором тысячелетии.

Кто родился 15 сентября

  • 1254 – купец и путешественник Марко Поло.
  • 1613 – французский писатель Франсуа де Ларошфуко.
  • 1789 – американский писатель Джеймс Фенимор Купер.
  • 1888 – единственный украинец кавалер ордена Крест Виктории, канадец украинского происхождения Филипп Коновал.
  • 1890 – английский писательница, мастер детектива Агата Кристи.
  • 1941 – первый польский космонавт Мирослав Гермашевский.
  • 1955 – основатель стиля боевого гопака Владимир Пилат.
  • 1978 – украинский актер Анатолий Пашинин.
  • 1984 – принц Уэльский Гарри, (Генри Чарльз Альберт Дэвид Винздор), сын принцессы Дианы и принца Чарльза, наследник британской короны.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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