157-летний пароход после крушения природа превратила в остров: невероятное видео

Во время Второй мировой войны корпус судна использовался в качестве мишени для бомбардировщиков

У берегов Австралии находится 157-летний пароход City of Adelaide, которые после крушения "превратился в остров". Судно построено в Шотландии для судоходной компании Australasian Steam Navigation Company. Его спустили на воду 22 декабря 1863-го года, а вывели из эксплуатации в 1885-м. После этого на пароходе начали расти мангровые деревья, сообщат Sea News.

Заброшенный корабль превратился в остров Фото: DRONEHACK PRODUCTIONS / YoutTube

Как пишут авторы издания, City of Adelaide выполнял регулярные пассажирские перевозки между Австралией и Гавайскими островами. Через несколько лет пароход переоборудовали в парусное судно. Однажды корабль сел на мель в заливе Кокл, где и находится по сей день. (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

Во время Второй Мировой войны обломки City of Adelaide использовали в качестве мишени бомбадировщики Военно-воздушных сил Австралии. Сейчас же наполовину разрушившееся судно стало домом для мангрового леса. Любопытно, что мангровые деревья появились на нем относительно недавно, хоть корабль сел на мель более 100 лет назад.

Напомним, в провинции Эстфолл на северо-востоке Норвегии нашли древнее место захоронения викингов и 20-метровый корабль на глубине 1,5 м под землей. Несмотря на то что захоронение может датироваться XI веком, археологи пока не планируют начинать раскопки. Кроме того, британские ученые во главе с подводным археологом Дэвидом Гиббинсом нашли части затонувшего в XVII веке торгового судна "Президент".

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