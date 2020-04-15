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16 апреля: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 апреля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:12

Какой праздник 16 апреля? Всемирный день голоса. Чистый четверг-2020 у православных христиан. Именины отмечают Никита, Ксения, Юлия, Марина и Альбина.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 апреля.

  • Всемирный день голоса-2020. В действительности этот праздник, идея отмечать который появилась в конце 1990-х годов, посвящен феномену человеческого голоса и его роли в жизни людей. Инициатором учреждения международного памятного дня выступила Американская академия отоларингологии.

Какой праздник 16 апреля: что нельзя делать

16 апреля – Чистый четверг-2020. В этот день вспоминается тайная вечеря, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии и омыл ноги своим ученикам.

16 апреля – Чистый четверг-2020
16 апреля – Чистый четверг-2020
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

В народе говорят, что вся вода в этот день обладает особой силой. Поэтому в Чистый четверг обязательно нужно сходить в баню или принять ванну. И лучше сделать это в утренние часы. Считается, что именно утренняя вода обладает силой и энергетикой, исцеляющей душу и тело.

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Приметы на 16 апреля

  • Если мать-и-мачеха зацвела, то ночью случится что-то плохое.
  • Долгие раскаты грома в этот день – ждите непогоды на несколько дней вперед.
  • Дождь 16 апреля – весна будет поздней и мрачной.
  • В грозу 16 апреля слышен гром – вскоре начнется непогода.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1618 – Уильям Гарвей впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека.
  • 1871 – Берлин провозглашен столицей Германии.
  • 1889 – в Одессе открыли памятник Пушкину.
  • 1943 – Альберт Хофманн открыл психотропные свойства ЛСД.
  • 1964 – американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в Западной Германии, став первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.
  • 1972 – стартовала пятая экспедиция по программе "Аполлон" с высадкой на поверхность Луны.

Кто родился 16 апреля

  • 1844 – Анатоль Франс, французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1921 года ("Таис").
  • 1889 – Чарли Чаплин, английский и американский киноактер, режиссер, сценарист ("Малыш", "Огни большого города", "Великий диктатор").
  • 1924 – Генри Манчини, американский кинокомпозитор и дирижер. Написал музыку почти к 500 фильмам и телесериалам, обладатель премий "Оскар" и Grammy.
  • 1935 – Бобби Винтон, американский певец и автор песен.
  • 1939 – Дасти Спрингфилд, британская певица, карьера которой охватила четыре десятилетия.
  • 1982 – Джина Карано, американский боец ММА.
  • 1992 – Рукиди IV, король Торо.

Смотрите видео, как воспринимают украинцы возможные ограничения на Пасху:

Напомним, ранее мы рассказывали, как отмечается Пасха в славянской традиции.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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