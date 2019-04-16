16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 16 апреля в истории

Сегодня - 16 апреля Фото: Pixabay

Сегодня 106-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 259 дней. Именинники – Никита, Феодосия. На Кипре отмечают День независимости, в Дании – День королевы, а на Кубе – День милиции. Также 16 апреля отмечается Всемирном дне голоса (World Voice Day).

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 16 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 апреля.

Какой сегодня праздник 16 апреля

В народе 16 апреля в народе называли не иначе, как Угощение водяного, Никитин день, Водопол, Никита-ледолом, Агафья Ледокол. Этот праздник, даже, скорее, обряд, очень древний, зародившийся на Руси в период двоеверия. Иногда Водопол называют Переплутом, Днем Водяного, именинами Водяного или Никитой Водополом, но сущность остается неизменной — в этот день (который по старому стилю приходился на 3 апреля) на Руси привечали пробуждение от зимней спячки Водяного, русалок и всей водной живности.

Вместе с приходом весны и пробуждением природы просыпается от зимней спячки и Водяной. За долгую холодную зиму дедушка-Водяной ослаб и проголодался. Пробудившись, Водяной сразу желает поживиться чем-нибудь, а потом идет оглядывать да осматривать свое водяное царство.

Приметы на 16 апреля

Длительные раскаты грома 16 апреля – жди ненастья на несколько дней вперед.

Дождь – примета того, что весна будет поздней и ненастной.

Ветер дует с южной стороны – будут хорошо расти яровые.

Если же он дует с севера, то скоро пойдет дождь.

Много березового сока – примета, которая предвещает дождливое лето.

Похрапывают лошади – ждите ненастья.

Если они еще и голову опрокидывают вверх – будет дождь.

Лед до 16 апреля не тронулся – будет неудачной рыбная ловля.

В грозу гром слышится протяжно и не слишком резко – ненастье продолжится в ближайшее время.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 апреля

1710 – запорожским гетманом избран Филипп Орлик.

1912 – англичанка Гарриет Куимби стала первой женщиной, которая перелетела Ла-Манш на самолете.

1932 – на Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра и изготовлены первые советские телевизоры.

1943 -швейцарский химик Альберт Гофман открыл психотропные свойства ЛСД.

1947 – во время выступления политик и мультимиллионер Бернард Барух впервые употребил словосочетаний "холодная война" для характеристики отношений между США и Советским Союзом.

1964 – американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в Германии, став первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.

2003 – был подписан Афинский трактат, по которому 10 новых стран стали членами ЕС.

Кто родился 16 апреля

1927 – Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), немецкий церковный католический деятель, 265-й Папа Римский.

1939 – Иван Бортник, российский актер театра и кино. Исполнитель роли "Промокашки" в фильме "Место встречи изменить нельзя".

1947 – Карим Абдул-Джаббар (Фердинанд Льюис Алсиндор), легендарный американский баскетболист ("LA Lakers", "Milwaukee Bucks").

1957 – Александр Зинченко, украинский политик.

Ранее мы писали, какие церковные праздники и посты будут в апреле 2019 года. Кроме этого, мы рассказали, когда в Украине отмечают Пасху 2019.

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