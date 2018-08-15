16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 августа в истории
Сегодня 228-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 137 дней. Именинники – Антон (Антоний), Кузьма. Международный день озонового слоя, в Доминикане празднуют День возрождения Республики, в Парагвае – День детей, а в штате Миссисипи (США) – День Элвиса Пресли. Если верить суевериям, сегодня нельзя убираться в доме или в амбарах – так можно свое счастье и богатство вымести.
Православный праздник 16 августа
В православной церкви 16 августа почитается память Антония Римлянина. Этот православных святой жил в XI-XII веках. В житии святого, датированного XVI столетием, говорится, что Антоний был рожден и воспитывался в семье православных римлян. Он рано стал сиротой и большую часть наследства раздал бедным. Оставшуюся часть выбросил в море, а сам принял монашеский постриг.
Важные и интересные события в истории 16 августа
В 1960 году зафиксировали мировой рекорд прыжков из стратосферы. В рамках американской космической программы капитан армии США Джозеф Киттинджер оставил стратостат Excelsior III на высоте 31 км 150 м и благополучно приземлился.
В этом году основали Международную академию астронавтики
В 1976-м на экраны кинотеатров Советского Союза вышла комедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром".
16 августа родились
1954 год – родился Джеймс Кэмерон, американский кинорежиссер канадского происхождения.
1958 год – Мадонна (Мадонна Луиза "Вероника" Чикконе), американская поп-певица, киноактриса, танцовщица.
В 1973 году родилась Юлия Высоцкая, российская киноактриса ("Глянец", "Дом дураков", "Лев зимой"), телеведущая. Жена режиссера Андрона Кончаловского. Автор книг из серии "Едим дома".
Напомним, что второй Спас – яблочный отмечают 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа.