16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 августа в истории

Сегодня – 16 августа. Фото: pixabay

Сегодня 228-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 137 дней. Именинники – Антон (Антоний), Кузьма. Международный день озонового слоя, в Доминикане празднуют День возрождения Республики, в Парагвае – День детей, а в штате Миссисипи (США) – День Элвиса Пресли. Если верить суевериям, сегодня нельзя убираться в доме или в амбарах – так можно свое счастье и богатство вымести.

Православный праздник 16 августа

В православной церкви 16 августа почитается память Антония Римлянина. Этот православных святой жил в XI-XII веках. В житии святого, датированного XVI столетием, говорится, что Антоний был рожден и воспитывался в семье православных римлян. Он рано стал сиротой и большую часть наследства раздал бедным. Оставшуюся часть выбросил в море, а сам принял монашеский постриг.

Важные и интересные события в истории 16 августа

В 1960 году зафиксировали мировой рекорд прыжков из стратосферы. В рамках американской космической программы капитан армии США Джозеф Киттинджер оставил стратостат Excelsior III на высоте 31 км 150 м и благополучно приземлился.

В этом году основали Международную академию астронавтики

В 1976-м на экраны кинотеатров Советского Союза вышла комедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром".

16 августа родились

1954 год – родился Джеймс Кэмерон, американский кинорежиссер канадского происхождения.

1958 год – Мадонна (Мадонна Луиза "Вероника" Чикконе), американская поп-певица, киноактриса, танцовщица.

В 1973 году родилась Юлия Высоцкая, российская киноактриса ("Глянец", "Дом дураков", "Лев зимой"), телеведущая. Жена режиссера Андрона Кончаловского. Автор книг из серии "Едим дома".

Напомним, что второй Спас – яблочный отмечают 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа.