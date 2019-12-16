16 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 декабря в истории

16 декабря отмечаем день Иоанна Молчальника Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

16 декабря – национальный день в Бахрейне, День независимости Казахстана, День работников МЧС Азербайджана. Именины – Иван, Аделаида, Алиса, Андрей, Гавриил, Георгий, Николай и Федор.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 16 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 декабря.

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Какой православный праздник 16 декабря

Народный календарь сегодня вспоминает Иоанна Молчальника. Считалось, что судьба в течение следующего года будет благосклонна к тем, кто будет молчать в течение всего дня. Люди верили, что нечистая сила подстерегает тех, кто говорит, и 16 декабря может украсть их голос.

Еще в этот день люди пытались лечь спать пораньше, потому что ночь на 16 декабря у крестьян ассоциировалась с нечистой силой, которая, по поверьям, в этот день была особенно активной.

Народные приметы на 16 декабря

Снегири поют 16 декабря – к оттепели.

Дрова трещат в печке – к морозу.

Звезды особенно яркие на Иоанна – к метели.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 декабря

1497 – Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды, первым из европейцев пройдя в Индийский океан.

1773 – "Бостонское чаепитие": жители Бостона выбросили в море груз чая с английского судна в знак протеста против таможенной политики Великобритании. Это событие привело к американской войне за независимость.

1899 – в Италии основан футбольный клуб "Милан", один из самых титулованных клубов за всю историю мирового футбола.

1913 – на студии Keystone Film молодой британский актер Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме "Борьба за жизнь", в котором сыграл маленького усатого мошенника с моноклем.

1917 – Центральная Рада объявила о печатании украинских денежных знаков.

1979 – американский автогонщик Стэн Барретт впервые преодолел звуковой барьер, передвигаясь по поверхности Земли.

1998 – в Японии была показана серия мультфильма "Покемон", вызвавшая нервные расстройства примерно у семисот детей.

Кто родился 16 декабря

1770 – Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор, дирижер и пианист.

1775 – Джейн Остин, английская писательница ("Джейн Эйр").

1857 – Эдвард Эмерсон Барнард, американский астроном, получивший многочисленные снимки Млечного Пути, галактик и звездных скоплений. Открыл спутник Юпитера Амальтею и несколько комет. Исследовал темные туманности.

1900 – Анания Теодорович, украинский церковный деятель.

1918 – Нина Алисова, украинская советская киноактриса ("Тени забытых предков").

1946 – Александр Некрасов, украинский композитор.

1946 – Бенни Андерссон, шведский композитор, музыкант, продюсер и певец. Наиболее известен как участник группы ABBA.

1958 – Ярослав Мука, актер Львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины.

1963 – Бретт Бенджамин, американский киноактер, муж Джулии Робертс.

1971 – Пол ван Дайк, DJ в направлении транс.

1972 – Майкл Маккэри, американский певец в стиле ритм-энд-блюз ("Boyz II Men").

1981 – Кристен Риттер, американская актриса и бывшая модель.

1982 – Анна Седокова, украинская певица.

1984 – Тео Джеймс, британский актер.

1988 – Матс Хуммельс, немецкий футболист.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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