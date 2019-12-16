16 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 декабря в истории
16 декабря – национальный день в Бахрейне, День независимости Казахстана, День работников МЧС Азербайджана. Именины – Иван, Аделаида, Алиса, Андрей, Гавриил, Георгий, Николай и Федор.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 16 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 декабря.
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Народный календарь сегодня вспоминает Иоанна Молчальника. Считалось, что судьба в течение следующего года будет благосклонна к тем, кто будет молчать в течение всего дня. Люди верили, что нечистая сила подстерегает тех, кто говорит, и 16 декабря может украсть их голос.
Еще в этот день люди пытались лечь спать пораньше, потому что ночь на 16 декабря у крестьян ассоциировалась с нечистой силой, которая, по поверьям, в этот день была особенно активной.
Народные приметы на 16 декабря
- Снегири поют 16 декабря – к оттепели.
- Дрова трещат в печке – к морозу.
- Звезды особенно яркие на Иоанна – к метели.
- 1497 – Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды, первым из европейцев пройдя в Индийский океан.
- 1773 – "Бостонское чаепитие": жители Бостона выбросили в море груз чая с английского судна в знак протеста против таможенной политики Великобритании. Это событие привело к американской войне за независимость.
- 1899 – в Италии основан футбольный клуб "Милан", один из самых титулованных клубов за всю историю мирового футбола.
- 1913 – на студии Keystone Film молодой британский актер Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме "Борьба за жизнь", в котором сыграл маленького усатого мошенника с моноклем.
- 1917 – Центральная Рада объявила о печатании украинских денежных знаков.
- 1979 – американский автогонщик Стэн Барретт впервые преодолел звуковой барьер, передвигаясь по поверхности Земли.
- 1998 – в Японии была показана серия мультфильма "Покемон", вызвавшая нервные расстройства примерно у семисот детей.
- 1770 – Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор, дирижер и пианист.
- 1775 – Джейн Остин, английская писательница ("Джейн Эйр").
- 1857 – Эдвард Эмерсон Барнард, американский астроном, получивший многочисленные снимки Млечного Пути, галактик и звездных скоплений. Открыл спутник Юпитера Амальтею и несколько комет. Исследовал темные туманности.
- 1900 – Анания Теодорович, украинский церковный деятель.
- 1918 – Нина Алисова, украинская советская киноактриса ("Тени забытых предков").
- 1946 – Александр Некрасов, украинский композитор.
- 1946 – Бенни Андерссон, шведский композитор, музыкант, продюсер и певец. Наиболее известен как участник группы ABBA.
- 1958 – Ярослав Мука, актер Львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины.
- 1963 – Бретт Бенджамин, американский киноактер, муж Джулии Робертс.
- 1971 – Пол ван Дайк, DJ в направлении транс.
- 1972 – Майкл Маккэри, американский певец в стиле ритм-энд-блюз ("Boyz II Men").
- 1981 – Кристен Риттер, американская актриса и бывшая модель.
- 1982 – Анна Седокова, украинская певица.
- 1984 – Тео Джеймс, британский актер.
- 1988 – Матс Хуммельс, немецкий футболист.
Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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