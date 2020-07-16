16 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 июля в истории
Какой сегодня праздник, 16 июля?День бухгалтера и аудитора Украины, День принятия Декларации о суверенитете Украины, Фестиваль "Славянский базар" в Витебске, Всемирный день змеи. Святых мучеников Мокия и Марка – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп, Фома.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 июля.
- День бухгалтера и аудитора – в Украине, начиная с 2004 года, отмечается профессиональный праздник в честь принятия закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".
- День принятия Декларации о суверенитете Украины – еще одна значимая государственная дата, отмечаемая с 1990 года.
- Фестиваль "Славянский базар" в Витебске – ежегодный международный фестиваль искусств, который в 2020 году пройдет с 16 по 19 июля.
- Всемирный день змеи (World Snake Day) – экологический праздник, посвященный защите и информации об этих рептилиях.
- Праздник "Гергетоба" или День духовной любви – чествуется в Грузии.
16 июля в православной церкви отмечается перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси чудотворца. Также чтится память мучеников Мокия и Марка, а еще Иакинфа Римского.
В народе 16 июля чествуются Мокий и Марк, Стожары, Маков день. Этот день считался несчастливым, когда важно проявлять осторожность во всем.
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Приметы на 16 июля
- если в воздухе кружится мошкара, еще неделю продержится хорошая погода.
- не стоит начинать никаких дел, потому что они не будут удачными.
- в Маков день хорошо собирать мак.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 622 – началось летосчисление по исламскому календарю.
- 1054 – Христианская церковь была разделена на католическую и православную.
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- 1909 – день рождения автомобильной компании "Audi".
- 1945 – на полигоне в Америке было проведено первое испытание атомной бомбы.
- 1990 – Украина приняла Декларацию о государственном суверенитете.
- 2010 – в Украине открыт Первый Одесский международный кинофестиваль.
- 1881 – Василий Зеньковский, русский философ, богослов, педагог.
- 1921 – Ги Лярош, французский модельер.
- 1928 – Андрей Дементьев, российский поэт-песенник.
- 1928 – Роберт Шекли, американский писатель-фантаст.
- 1937 – Ада Роговцева, советская украинская актриса театра и кино.
- 1953 – Павел Глоба, российский астролог.
- 1962 – Григорий Лепс, российский певец, музыкант.
- 1968 – Леонид Агутин, российский певец и композитор.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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