16 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 июля в истории

Какой сегодня праздник, 16 июля?День бухгалтера и аудитора Украины, День принятия Декларации о суверенитете Украины, Фестиваль "Славянский базар" в Витебске, Всемирный день змеи. Святых мучеников Мокия и Марка – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп, Фома.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 июля.

16 июля: какой сегодня праздник Фото: pexels

День бухгалтера и аудитора – в Украине, начиная с 2004 года, отмечается профессиональный праздник в честь принятия закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

– в Украине, начиная с 2004 года, отмечается профессиональный праздник в честь принятия закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". День принятия Декларации о суверенитете Украины – еще одна значимая государственная дата, отмечаемая с 1990 года.

– еще одна значимая государственная дата, отмечаемая с 1990 года. Фестиваль "Славянский базар" в Витебске – ежегодный международный фестиваль искусств, который в 2020 году пройдет с 16 по 19 июля.

– ежегодный международный фестиваль искусств, который в 2020 году пройдет с 16 по 19 июля. Всемирный день змеи (World Snake Day) – экологический праздник, посвященный защите и информации об этих рептилиях.

– экологический праздник, посвященный защите и информации об этих рептилиях. Праздник "Гергетоба" или День духовной любви – чествуется в Грузии.

Какой сегодня праздник

16 июля в православной церкви отмечается перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси чудотворца. Также чтится память мучеников Мокия и Марка, а еще Иакинфа Римского.

В народе 16 июля чествуются Мокий и Марк, Стожары, Маков день. Этот день считался несчастливым, когда важно проявлять осторожность во всем.

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Приметы на 16 июля

если в воздухе кружится мошкара, еще неделю продержится хорошая погода.

не стоит начинать никаких дел, потому что они не будут удачными.

в Маков день хорошо собирать мак.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

622 – началось летосчисление по исламскому календарю.

1054 – Христианская церковь была разделена на католическую и православную.

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1909 – день рождения автомобильной компании "Audi".

1945 – на полигоне в Америке было проведено первое испытание атомной бомбы.

1990 – Украина приняла Декларацию о государственном суверенитете.

2010 – в Украине открыт Первый Одесский международный кинофестиваль.

Кто родился 16 июля

1881 – Василий Зеньковский, русский философ, богослов, педагог.

1921 – Ги Лярош, французский модельер.

1928 – Андрей Дементьев, российский поэт-песенник.

1928 – Роберт Шекли, американский писатель-фантаст.

1937 – Ада Роговцева, советская украинская актриса театра и кино.

1953 – Павел Глоба, российский астролог.

1962 – Григорий Лепс, российский певец, музыкант.

1968 – Леонид Агутин, российский певец и композитор.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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