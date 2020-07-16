Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

16 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 июля в истории

Какой сегодня праздник, 16 июля?День бухгалтера и аудитора Украины, День принятия Декларации о суверенитете Украины, Фестиваль "Славянский базар" в Витебске, Всемирный день змеи. Святых мучеников Мокия и Марка – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп, Фома.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 июля.

16 июля: какой сегодня праздник
16 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • День бухгалтера и аудитора – в Украине, начиная с 2004 года, отмечается профессиональный праздник в честь принятия закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".
  • День принятия Декларации о суверенитете Украины – еще одна значимая государственная дата, отмечаемая с 1990 года.
  • Фестиваль "Славянский базар" в Витебске – ежегодный международный фестиваль искусств, который в 2020 году пройдет с 16 по 19 июля.
  • Всемирный день змеи (World Snake Day) – экологический праздник, посвященный защите и информации об этих рептилиях.
  • Праздник "Гергетоба" или День духовной любви – чествуется в Грузии.

Какой сегодня праздник

16 июля в православной церкви отмечается перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси чудотворца. Также чтится память мучеников Мокия и Марка, а еще Иакинфа Римского.

В народе 16 июля чествуются Мокий и Марк, Стожары, Маков день. Этот день считался несчастливым, когда важно проявлять осторожность во всем.

Читайте также:
Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Приметы на 16 июля

  • если в воздухе кружится мошкара, еще неделю продержится хорошая погода.
  • не стоит начинать никаких дел, потому что они не будут удачными.
  • в Маков день хорошо собирать мак.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 622 – началось летосчисление по исламскому календарю.
  • 1054 – Христианская церковь была разделена на католическую и православную.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в июле 2020 года по дням

  • 1909 – день рождения автомобильной компании "Audi".
  • 1945 – на полигоне в Америке было проведено первое испытание атомной бомбы.
  • 1990 – Украина приняла Декларацию о государственном суверенитете.
  • 2010 – в Украине открыт Первый Одесский международный кинофестиваль.

Кто родился 16 июля

  • 1881 – Василий Зеньковский, русский философ, богослов, педагог.
  • 1921 – Ги Лярош, французский модельер.
  • 1928 – Андрей Дементьев, российский поэт-песенник.
  • 1928 – Роберт Шекли, американский писатель-фантаст.
  • 1937 – Ада Роговцева, советская украинская актриса театра и кино.
  • 1953 – Павел Глоба, российский астролог.
  • 1962 – Григорий Лепс, российский певец, музыкант.
  • 1968 – Леонид Агутин, российский певец и композитор.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Оригинальные поздравления с Днем бухгалтера коллегам Когда День бухгалтера в Украине: дата и история праздника Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Немка, чья красота приковывает взгляд, метит на медали Олимпа!
Немка, чья красота приковывает взгляд, метит на медали Олимпа!
Ніколь Амато виставила напоказ ідеальне тіло у купальнику
Ніколь Амато виставила напоказ ідеальне тіло у купальнику
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Популярные статьи

Вчера, 15:50Food

"Пина колада": рецепты самого популярного карибского коктейля

Вчера, 11:11Fun

Стал звездой в 11 месяцев: кем вырос "успешный" ребенок-мем, о котором знает весь интернет

14 июляEvents

Когда День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

14 июляFood

Коктейль "Голубая лагуна": история, состав и рецепты

14 июляEvents

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

14 июляШоу-бизнес

Найдено тело утонувшей в озере звезды сериала "Хор"

14 июляПсихология

Знаки зодиака с очень сложным характером

14 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужно все распланировать, а Стрельцов ждут проблемы

13 июляFun

Как щенки вырастают в гигантских собак: в Сети запустили новый флешмоб, фото

13 июляFun

Девушке с необычной внешностью пришлось уйти с работы из-за своей красоты: фото

13 июляАктуально

ТОП-4 телевизоров с диагональю 55-65 дюймов и функцией Smart ТV

13 июляШоу-бизнес

Умерла жена голливудского актера Джона Траволты

13 июляШоу-бизнес

62-летняя Шэрон Стоун показала себя в 19 лет: фото

13 июляПсихология

Какие женщины по знаку зодиака самые сильные: таких только четыре

13 июляFun

Парень нашел на втором этаже своего дома потайное жилье: фото

13 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Ракам и Львам нужно завершить старые дела

Новости партнеров

Чарівна модель з Луцька, яка підкорила грузинського легіонера УПЛ
Чарівна модель з Луцька, яка підкорила грузинського легіонера УПЛ
Анна Ризатдинова трижды отказала в замужестве
Анна Ризатдинова трижды отказала в замужестве
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Влад Яма впервые не стал закрывать лицо сына на фото
Влад Яма впервые не стал закрывать лицо сына на фото
Анджелина Джоли потрясла образом на свидании с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли потрясла образом на свидании с Брэдом Питтом

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять