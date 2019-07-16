16 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 июля в истории

16 июля отмечаем Маков день Фото: Pixabay

Сегодня, 16 июля, 197-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 168 дней. Именинники – Анатолий, Василий, Иван, Константин, Марк (Марк), Никодим, Александр, Филипп (Филипп). В Украине отмечают День постановления Декларации о суверенитете Украины и День бухгалтера в Уругвае, а в Ирландии и Италии – день Девы Марии.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 15 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 июля.

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16 июля: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

По народному календарю 16 июля отмечаем Маков день, или Мокий. Считалось, что этот день несчастливый, поэтому сегодня не стоит начинать никаких дел. На Маков день собирали семена мака и пытались закончить сенокос, ведь впереди были дожди.

Еще одно название праздника 16 июля – Стожары. Именно так славяне называли скопление Плеяды, находившейся в созвездии Тельца. Появление его обещало удачу охотникам, иначе в лес, напротив, не стоило отправляться, потому что добычи не будет. С особым почтением славяне относились к звездам, поскольку считали, что это ангелы зажигают свет в окнах своих домов (не только 16 июля) и смотрят на людей с небес.

Приметы на 16 июля

Гром во время грозы не стихает – непогода будет длительной.

Комары и мошки вьются кругами – погода будет ясной в течение всей недели.

Собака на Мокия много спит и мало ест – впереди непогода.

16 июля: важные и интересные события в истории

622 – началось летосчисление по исламскому календарю.

1054 – Христианская церковь была разделена на католическую и православную.

1795 – была основана Волынская губерния.

1909 – день рождения автомобильной компании "Audi".

1945 – на полигоне в Америке было проведено первое испытание атомной бомбы.

1990 – Украина приняла Декларацию о государственном суверенитете.

2010 – в Украине открыт Первый Одесский международный кинофестиваль.

Кто родился 16 июля

1881 – Василий Зеньковский, крупнейший русский философ, богослов, педагог.

1921 – Ги Лярош, французский модельер.

1928 – Андрей Дементьев, российский поэт-песенник, ведущий.

1928 – Роберт Шекли, американский писатель-фантаст.

1937 – Ада Роговцева, советская украинская актриса театра и кино.

1953 – Павел Глоба, российский астролог.

1962 – Григорий Лепс, российский певец, музыкант.

1968 – Леонид Агутин, российский певец и композитор.

Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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