16 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 июня в истории
Какой сегодня праздник, 16 июня? Международный день семейных денежных переводов, Международный день африканского ребенка, Блумсдэй – в Ирландии, празднование иконы Божией Матери "Одигитрия" Югская – в православном календаре, Лукьян Ветряк – в народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лаврентий, Лазарь, Михаил, Павел, Полина, Семен, Софья, Ульяна, Юлиан.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 июня.
- Международный день семейных денежных переводов (International Day of Family Remittances) – организован под эгидой ООН и посвящен проблемам заработков мигрантов.
- Международный день африканского ребенка (International Day of the African Child) – также известен как День защиты детей Африки, который отмечается с 1991 года с целью привлечения внимания мировой общественности к проблемам африканских детей.
- Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки – еще один праздник, посвященный народу Африканского континента.
- Блумсдэй – День Блума отмечается в Ирландии почитателями творчества писателя Джеймса Джойса.
16 июня в православной церкви чтится день памяти мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и девы Павлы. Отмечается перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву. А также празднуется икона Божией Матери "Одигитрия" Югская.
В народе 16 июня чествуется Лукьян Ветряк. В этот день люди наблюдали за ветром и по его направлению судили о погоде.
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Приметы на 16 июня
- ветер с юга – к быстрому росту яровых хлебов,
- северо-западный ветер – к сырой погоде,
- ветер с востока приносит болезни,
- северо-восточный ветер – к продолжительным дождям,
- северный ветер – к ясному дню.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1903 – день основания автомобильной компании "Форд Мотор".
- 1903 – день рождения торговой марки "Пепси-Кола".
- 1911 – день основания корпорации IBM.
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- 1925 – день рождения Всесоюзного пионерского лагеря "Артек" в Крыму.
- 1959 – в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ).
- 1963 – состоялся космический полет первой в мире женщины – советского космонавта Валентины Терешковой.
- 1934 – в Харькове состоялся первый съезд и был создан Союз писателей Украины.
- 1313 – Джованни Бокаччо, итальянский писатель и поэт, автор новелл "Декамерон".
- 1937 – Эрик Сигал, американский писатель, сценарист, драматург.
- 1950 – Митхун Чакраборти, индийский киноактер.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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