16 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 июня в истории

Какой сегодня праздник, 16 июня? Международный день семейных денежных переводов, Международный день африканского ребенка, Блумсдэй – в Ирландии, празднование иконы Божией Матери "Одигитрия" Югская – в православном календаре, Лукьян Ветряк – в народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лаврентий, Лазарь, Михаил, Павел, Полина, Семен, Софья, Ульяна, Юлиан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 июня.

16 июня: какой сегодня праздник Фото: pexels

Международный день семейных денежных переводов (International Day of Family Remittances) – организован под эгидой ООН и посвящен проблемам заработков мигрантов.

– организован под эгидой ООН и посвящен проблемам заработков мигрантов. Международный день африканского ребенка (International Day of the African Child) – также известен как День защиты детей Африки, который отмечается с 1991 года с целью привлечения внимания мировой общественности к проблемам африканских детей.

– также известен как День защиты детей Африки, который отмечается с 1991 года с целью привлечения внимания мировой общественности к проблемам африканских детей. Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки – еще один праздник, посвященный народу Африканского континента.

– еще один праздник, посвященный народу Африканского континента. Блумсдэй – День Блума отмечается в Ирландии почитателями творчества писателя Джеймса Джойса.

Какой сегодня праздник

16 июня в православной церкви чтится день памяти мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и девы Павлы. Отмечается перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву. А также празднуется икона Божией Матери "Одигитрия" Югская.

В народе 16 июня чествуется Лукьян Ветряк. В этот день люди наблюдали за ветром и по его направлению судили о погоде.

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Приметы на 16 июня

ветер с юга – к быстрому росту яровых хлебов,

северо-западный ветер – к сырой погоде,

ветер с востока приносит болезни,

северо-восточный ветер – к продолжительным дождям,

северный ветер – к ясному дню.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1903 – день основания автомобильной компании "Форд Мотор".

1903 – день рождения торговой марки "Пепси-Кола".

1911 – день основания корпорации IBM.

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1925 – день рождения Всесоюзного пионерского лагеря "Артек" в Крыму.

1959 – в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ).

1963 – состоялся космический полет первой в мире женщины – советского космонавта Валентины Терешковой.

1934 – в Харькове состоялся первый съезд и был создан Союз писателей Украины.

Кто родился 16 июня

1313 – Джованни Бокаччо, итальянский писатель и поэт, автор новелл "Декамерон".

1937 – Эрик Сигал, американский писатель, сценарист, драматург.

1950 – Митхун Чакраборти, индийский киноактер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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