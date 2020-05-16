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16 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 мая в истории

Ольга Козачок
Сегодня, 05:05

Какой сегодня праздник, 16 мая? День науки в Украине, День Европы в Украине, Международный день биографов, Международный день мирного сосуществования. В православном календаре – день памяти преподобного Феодосия Печерского, мучеников Тимофея и Мавры, празднование иконы Божией Матери "Успение" Киево-Печерской и других. Мавра Рассадница – в народном календаре. Именины празднуют Николай, Павел, Петр, Тимофей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 мая.

16 мая: какой сегодня праздник
16 мая: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Международный день биографов (Biographers Day) – празднуют авторы жизнеописаний известных исторических личностей.
  • Международный день света (International Day of Light) – праздник учрежден ЮНЕСКО в 2017 году и посвящается роли света и световых технологий в жизни человека.
  • Международный день мирного сосуществования (International Day of Living Together in Peace) – был провозглашен в 2017 году по инициативе ООН с целью поощрения мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности всех людей.
  • День науки в Украине – профессиональный праздник украинских работников науки ежегодно приходится на третью субботу мая.
  • День Европы в Украине – начал отмечаться с 2003 года также в третью субботу мая с целью демонстрации стратегического курса Украины на европейскую интеграцию.

Какой сегодня праздник

16 мая православная церковь чтит память мучеников Тимофея и Мавры, преподобных Феодосия, игумена Киево-Печерского, Петра, чудотворца, епископа Аргосского, Иулиании и Евпраксии Московских. Также сегодня празднуются иконы Божией Матери Печерская-Нерукотворенная, Яскинская-Печерская, Свенская, "Успение" Киево-Печерская.

В народе 16 мая отмечается Мавра Рассадница или Мавра Молочница. В этот период высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды семенами. А еще люди замечали, что с этого дня коровы, отъедаясь на свежей зелени, давали больше молока.

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Приметы на 16 мая

  • Большая роса и ясный день на Мавру – к хорошему урожаю огурцов.
  • Сухое утро обещает днем дождь.
  • Пышно цветет черемуха – лето будет дождливым.
  • Чтобы рассаду не поели вредители, ее нужно окропить святой водой.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1648 – Богдан Хмельницкий одержал победу над войсками Речи Посполитой под Желтыми Водами.
  • 1744 – по указу царицы Елизаветы Петровны в России отменена смертная казнь.

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  • 1863 – началось строительство Одесской железной дороги.
  • 1929 – прошла первая церемония вручения кинопремий "Оскар" в Голливуде.
  • 2004 – украинская певица Руслана Лижичко получила I место в конкурсе "Евровидение-2004".

Кто родился 16 мая

  • 1887 – Игорь Северянин, русский поэт Серебряного века.
  • 1905 – Генри Фонда, американский актер.
  • 1957 – Юрий Шевчук, российский певец, музыкант, поэт, композитор, лидер группы "ДДТ".
  • 1966 – Джанет Джексон, американская поп-певица и актриса, сестра Майкла Джексона.
  • 1986 – Меган Фокс, американская актриса и фотомодель.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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