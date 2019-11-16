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16 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

16 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:59
16 ноября отмечаем день Агапии Холодной Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
16 ноября отмечаем день Агапии Холодной
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

16 ноября – 320-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 45 дней. Именинники – Анна, Георгий, Иосиф. 16 ноября отмечаем Международный день толерантности, а в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи.

День терпимости. Международный день толерантности был торжественно провозглашен в "Декларации принципов терпимости" ЮНЕСКО в 1995 году. Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается "уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности".

День работников радио, телевидения и связи. 11 ноября 1994 года в Киеве второй Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ "О дне работников радио, телевидения и связи", который предписывал отмечать эту дату ежегодно 16 ноября. В указе Главы государства, в частности, говорилось, что новый профессиональный праздник в стране вводится "по инициативе работников радио, телевидения и отраслей связи Украины". Их число в настоящее время превышает четверть миллиона человек.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 16 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 ноября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой праздник 16 ноября, как провести день

По народному календарю сегодня – день Агапии Холодной. Девушки проводили вечера за рукоделием, а хозяйки готовили разнообразные блюда из замороженных ягод. Считалось, что 16 ноября на землю спускается нечистая сила, чтобы посмотреть, как живут люди. Поэтому крестьяне без крайней необходимости не оставляли свои дома и избегали людных мест.

Приметы на 16 ноября: что нельзя делать

  • Дрова сильно трещат в печи – к ненастью.
  • 16 ноября ударил мороз – зима будет теплой.
  • Мыши начали активно рыть норы – зимой ударят сильные морозы.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 ноября

  • 1776 – война за независимость США: британские войска под командованием Уильяма Хау штурмом взяли форт Вашингтон.
  • 1841 – Эдуард Гурвин запатентовал пробковый спасательный жилет.
  • 1848 – в Лондоне дал последний концерт Фредерик Шопен.
  • 1895 – "Кинематограф" братьев Люмьер показали в Сорбонне.
  • 1967 – начался I Всемирный конгресс Свободных украинцев в Нью-Йорке.
  • 2008 – из Космического центра имени Кеннеди к МКС осуществлен пуск шаттла "Атлантис" по программе STS-129.

Кто родился 16 ноября

  • 1624 – Барент Фабрициус, нидерландский художник и иллюстратор эпохи барокко.
  • 1910 – Александр Луцкий, организатор и командир УПА Галичины.
  • 1930 – Александр Сацкий, украинский писатель и кинодраматург, автор сценариев к 16 фильмам, в том числе "В бой идут одни „старики"" (вместе с Леонидом Быковым), "Кармелюк", "Гнев".
  • 1977 – Оксана Баюл, уроженка Днепра, украинская фигуристка, олимпийская чемпионка (1994), модельер спортивной одежды, автор двух книг.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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