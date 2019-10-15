16 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 октября в истории

16 октября отмечаем Всемирный день анестезии Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

16 октября 2019 году празднуем Всемирный день продовольствия (World Food Day), который был провозглашен в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) Организации Объединенных Наций. Кроме этого, 16 октября – Всемирный день анестезии (World Anaesthesia Day). В этот день в 1846 году, американский врач Уильям Мортон впервые публично продемонстрировал успешное применение анестезии для создания общего наркоза. Также ежегодно 16 октября в ряде стран отмечается День Шефа или, как его еще называют, Национальный день Босса (National Boss's Day).

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 16 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 октября.

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Какой праздник 16 октября и что нельзя делать

По народному календарю сегодня – Денис Позимний. Иногда в этот день уже начинал падать снег и приходило время настоящих морозов. Из-за таких изменений погоды 16 октября боялись осенних лихорадок, которые поражали людей. Чтобы защититься от них под крышей люди вешали лук и чеснок, которых боялась нечистая сила, а также – читали различные заговоры от сглаза. Считалось, что на Дениса они имеют особую силу.

Приметы на 16 октября

Мыши роют норы на юг – зима будет холодной.

Галки собираются стаями – день будет ясным.

Низкие темные облака предвещают снегопад.

16 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1813 – начало "Битвы народов", которая продолжалась три дня. Битва между войсками Франции, Швеции и России закончилась поражением Наполеона.

1846 – хирург Уильям Томас Мортон из Бостона впервые использовал эфир для анестезии.

1847 – в Лондоне вышла книга Шарлотты Бронте "Джейн Эйр".

1963 – впервые запущен в космос трехступенчатый носитель ракеты "Восток", с помощью которого на орбиту выводились многоместные космические корабли "Восток".

1964 – Китайская Народная Республика провела первое испытание ядерного оружия.

1968 – между правительствами СССР и ЧССР был подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословацкой Социалистической Республики.

1978 – Иоанн Павел II, стал 264-м Папой Римским.

Кто родился 16 октября

1854 – английский поэт, писатель Оскар Уайльд.

1874 – немецкий художник-экспрессионист Отто Мюллер.

1888 – американский драматург. Лауреат Нобелевской премии по литературе Юджин О’Нил.

1918 – украинский поэт Александр Пидсуха.

1945 – российский юморист Евгений Петросян.

1954 – Заслуженный артист Украины, главный дирижер Львовского муниципального духового оркестра Василий Кочубей.

1968 – российский поп-певец Илья Лагутенко.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

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