16 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 сентября в истории
Сегодня, 16 сентября, 259-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 106 дней. Именинники – Домна, Дорофей, Зинон, Иван, Петр. Международный день охраны озонового слоя, а в Папуа-Новой Гвинее и Мексике празднуют День независимости.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 16 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 сентября.
Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни
По народному календарю сегодня – день Василины. Считалось, что этот день следует использовать для того, чтобы очистить дом и хозяйственные постройки от всякого хлама. Крестьяне на Василину сжигали весь старый хлам вместе с сухой ботвой картофеля. Также существовал обычай развешивать старые вещи на крышах и заборах. Люди верили, что это сможет защитить дом и скот от сглаза.
Приметы на 16 сентября:
- Красный закат – скоро будут морозы.
- Дождь на Василину – осень будет сухой.
- Вороны громко кричат – к непогоде.
- 1408 – последняя письменно зафиксированная свадьба викингов в церкви поселка Хвасли в Гренландии.
- 1859 – британский исследователь Дэвид Ливингстон открыл озеро Ньяса (Африка).
- 1915 – закончилась арктическая экспедиция Б. Вилькицкого, которая впервые в истории прошла Северным морским путем из Владивостока в Архангельск.
- 1979 – на восточном крыле шахты "Юнком" (Юнокоммунаровск, Донецкая область), на объекте "Кливаж" осуществлен подземный ядерный взрыв.
- 1987 – подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли.
- 2000 – день памяти (исчезновение) журналиста Георгия Гонгадзе.
- 2002 – начало активной фазы всеукраинской акции гражданского неповиновения "Восстань, Украина!".
- 1745 – русский полководец Михаил Кутузов.
- 1888 – финский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Франс Эмиль Силланпяя.
- 1889 – Мерседес Еллинек, девушка, в честь которой был назван автомобиль. Ее отец Эмиль Еллинек был вице-консулом Австро-Венгрии в Ницце и одновременно представителем автомобильной фирмы "Даймлер" во Франции.
- 1925 – американский блюзовый музыкант Би Би Кинг.
- 1936 – киноактер Михаил Кокшенов.
- 1956 – американский фокусник-иллюзионист Дэвид Копперфильд.
- 1956 – американский актер Микки Рурк.
- 1981 – украинский гребец, бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Билоущенко.
Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.