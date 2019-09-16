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16 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 сентября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
Сегодня отмечаем Международный день охраны озонового слоя
Сегодня отмечаем Международный день охраны озонового слоя
Фото: Pixabay

Сегодня, 16 сентября, 259-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 106 дней. Именинники – Домна, Дорофей, Зинон, Иван, Петр. Международный день охраны озонового слоя, а в Папуа-Новой Гвинее и Мексике празднуют День независимости.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 16 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 сентября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

16 сентября: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю сегодня – день Василины. Считалось, что этот день следует использовать для того, чтобы очистить дом и хозяйственные постройки от всякого хлама. Крестьяне на Василину сжигали весь старый хлам вместе с сухой ботвой картофеля. Также существовал обычай развешивать старые вещи на крышах и заборах. Люди верили, что это сможет защитить дом и скот от сглаза.

Приметы на 16 сентября:

  • Красный закат – скоро будут морозы.
  • Дождь на Василину – осень будет сухой.
  • Вороны громко кричат – к непогоде.

16 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1408 – последняя письменно зафиксированная свадьба викингов в церкви поселка Хвасли в Гренландии.
  • 1859 – британский исследователь Дэвид Ливингстон открыл озеро Ньяса (Африка).
  • 1915 – закончилась арктическая экспедиция Б. Вилькицкого, которая впервые в истории прошла Северным морским путем из Владивостока в Архангельск.
  • 1979 – на восточном крыле шахты "Юнком" (Юнокоммунаровск, Донецкая область), на объекте "Кливаж" осуществлен подземный ядерный взрыв.
  • 1987 – подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли.
  • 2000 – день памяти (исчезновение) журналиста Георгия Гонгадзе.
  • 2002 – начало активной фазы всеукраинской акции гражданского неповиновения "Восстань, Украина!".

Кто родился 16 сентября

  • 1745 – русский полководец Михаил Кутузов.
  • 1888 – финский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Франс Эмиль Силланпяя.
  • 1889 – Мерседес Еллинек, девушка, в честь которой был назван автомобиль. Ее отец Эмиль Еллинек был вице-консулом Австро-Венгрии в Ницце и одновременно представителем автомобильной фирмы "Даймлер" во Франции.
  • 1925 – американский блюзовый музыкант Би Би Кинг.
  • 1936 – киноактер Михаил Кокшенов.
  • 1956 – американский фокусник-иллюзионист Дэвид Копперфильд.
  • 1956 – американский актер Микки Рурк.
  • 1981 – украинский гребец, бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Билоущенко.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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