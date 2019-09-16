16 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 сентября в истории

Сегодня отмечаем Международный день охраны озонового слоя Фото: Pixabay

Сегодня, 16 сентября, 259-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 106 дней. Именинники – Домна, Дорофей, Зинон, Иван, Петр. Международный день охраны озонового слоя, а в Папуа-Новой Гвинее и Мексике празднуют День независимости.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 16 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 сентября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

16 сентября: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю сегодня – день Василины. Считалось, что этот день следует использовать для того, чтобы очистить дом и хозяйственные постройки от всякого хлама. Крестьяне на Василину сжигали весь старый хлам вместе с сухой ботвой картофеля. Также существовал обычай развешивать старые вещи на крышах и заборах. Люди верили, что это сможет защитить дом и скот от сглаза.

Приметы на 16 сентября:

Красный закат – скоро будут морозы.

Дождь на Василину – осень будет сухой.

Вороны громко кричат – к непогоде.

16 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1408 – последняя письменно зафиксированная свадьба викингов в церкви поселка Хвасли в Гренландии.

1859 – британский исследователь Дэвид Ливингстон открыл озеро Ньяса (Африка).

1915 – закончилась арктическая экспедиция Б. Вилькицкого, которая впервые в истории прошла Северным морским путем из Владивостока в Архангельск.

1979 – на восточном крыле шахты "Юнком" (Юнокоммунаровск, Донецкая область), на объекте "Кливаж" осуществлен подземный ядерный взрыв.

1987 – подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли.

2000 – день памяти (исчезновение) журналиста Георгия Гонгадзе.

2002 – начало активной фазы всеукраинской акции гражданского неповиновения "Восстань, Украина!".

Кто родился 16 сентября

1745 – русский полководец Михаил Кутузов.

1888 – финский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Франс Эмиль Силланпяя.

1889 – Мерседес Еллинек, девушка, в честь которой был назван автомобиль. Ее отец Эмиль Еллинек был вице-консулом Австро-Венгрии в Ницце и одновременно представителем автомобильной фирмы "Даймлер" во Франции.

1925 – американский блюзовый музыкант Би Би Кинг.

1936 – киноактер Михаил Кокшенов.

1956 – американский фокусник-иллюзионист Дэвид Копперфильд.

1956 – американский актер Микки Рурк.

1981 – украинский гребец, бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Билоущенко.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.