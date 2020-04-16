17 апреля: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 апреля в истории
Какой памятный день 17 апреля? Страстная пятница-2020 у православных христиан. День пожарной охраны Украины и Всемирный день гемофилии. Именины празднуют: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай и Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 17 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 апреля.
- Страстная пятница-2020 – это самый скорбный день в православном календаре. Верующие в этот день вспоминают Страсти Христовы и события, которые связаны с последними днями земной жизни Иисуса Христа, его распятием, мучениями, смертью и погребением.
- День пожарной охраны Украины-2020. В этот день отмечают заслуги сотрудников пожарной охраны, отличившихся при ликвидации пожаров, последствий стихийных бедствий или техногенных катастроф.
- Всемирный день гемофилии. Общая цель проводимых мероприятий состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которую оказывают больным этим неизлечимым генетическим заболеванием.
17 апреля 2020 года отмечается день Иосифа Певца. Певцом его прозвали в народе, потому что в этот день начинал петь сверчок и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы увидеть поющих птиц, которых считали борцами со злом и защитниками от плохого. Также говорили, что с их прилетом окончательно устанавливается летняя погода.
Приметы на 17 апреля
- Береза распустилась раньше, чем ольха, – лето будет засушливым, и наоборот.
- Ольха вся усыпана сережками – ждите богатого урожая овса.
- Ветер дует с северной стороны – ждите дождей.
- Если ветер дует с юга, то хорошо яровые расти будут.
- 1856 – город Квебек провозглашен столицей Канады.
- 1861 – штат Вирджиния принял решение отделиться от США.
- 1924 – образование голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer.
- 1946 – признание Францией независимости Сирии.
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- 1964 – начало выпуска компанией Ford Motor Company автомобиля Ford Mustang.
- 1970 – Пол Маккартни издал первый сольный альбом McCartney.
- 2011 – на телеканале HBO состоялась премьера сериала "Игра престолов".
- 1820 – Александр Картрайт, американский спортивный деятель, создатель правил бейсбола.
- 1837 – Джон Пирпонт Морган, американский финансист, промышленник, создатель компании General Electric.
- 1946 – Георг Келер, немецкий иммунолог, лауреат Нобелевской премии (1984).
- 1948 – Ян Хаммер, чешско-американский джазовый музыкант.
- 1961 – Игорь Тихомиров, музыкант, основатель группы "Джунгли", бас-гитарист группы "Кино", звукорежиссер "ДДТ".
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- 1966 – Евгений Белошейкин, советский хоккеист, вратарь.
- 1974 – Виктория Бекхэм, английская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, дизайнер.
- 1977 – Анастасия Макаревич, участница группы "Лицей".
- 1991 – Рэйчел Ламарр, канадская футболистка, автор первого в истории гола на чемпионате мира по футболу среди девушек до 17 лет.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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