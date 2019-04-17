17 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 17 апреля в истории

Сегодня - 17 апреля Фото: Pixabay

Сегодня 107-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 258 дней. Именинники – Георгий (Юрий, Егор), Зосима, Иосиф (Иосиф). Всемирный день гемофилии, в Японии отмечают День защиты детей, в Сирии – День независимости, в Камбодже (Кампучии) – День победы над американским империализмом.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 17 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 апреля.

Какой сегодня праздник 17 апреля 2019 года

17 апреля украинцы отмечают день Осипа. Принято было оказывать в этот день особые почести ольхе, поскольку считали, что это дерево обладает целебными свойствами. Обычно уже на Осипа появлялись ольховые "сережки", которые отличались особой красотой. Люди радовались этому явлению, поскольку оно не только радовало глаз, но также предсказывало отличный урожай зерновых культур. Поскольку на Руси из ольхи изготавливали срубы для колодцев, то начинали подыскивать подходящие стволы для этих целей.

Считалось, что в день Иосифа свой голос подает журавль и сверчок. Поскольку журавлей считали защитниками от зла, им часто молились о защите от сильных ветров и злых сил.

Приметы на 17 апреля

Береза распустилась раньше ольхи – примета, которая гласит о том, что лето будет засушливым, и наоборот.

Ольха вся усыпана сережками – ждите богатого урожая овса.

Если на ней много шишек, то ячмень уродится Дождь пошел – значит, вся весна будет ненастной, с большим количеством осадков.

Ветер дует с северной стороны – ждите дождей.

Если же ветер дует с юга, то хорошо яровые расти будут.

Если на Ольховые смотрины много березового сока – примета, извещающая о том, что летом будет много дождей.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 апреля

1722 – русский царь Петр I ввел налог на ношение бороды – 50 рублей в год.

1907 – Иммиграционный центр на острове Эллис в Нью-Йорке принял рекордное за сутки количество иммигрантов – 11 747 человек. Всего за 1907 год в США въехало 1 млн 756 тыс. человек.

1941 – американский инженер Игорь Сикорский (происхождением из Украины) создал первый вертолет-амфибию.

1964 – американский автогигант Ford Motor выпустил новый "Ford Mustang" по цене 2368 долларов.

1968 – в СССР впервые вышла в эфир телепрограмма "В мире животных".

1970 – в Киеве открыли дворец "Украина".

Кто родился 17 апреля

1894 – Никита Хрущев, советский партийный и государственный деятель.

1954 – родился Александр Кузьмук, украинский военный и политик.

1968 – родилась Валерия (Алла Перфилова), российская поп-певица ("Таю", "Ты где-то там", "Рига-Москва", "Расставание", "Ты грустишь").

Ранее мы писали, какие церковные праздники и посты будут в апреле 2019 года. Кроме этого, мы рассказали, когда в Украине отмечают Пасху 2019.

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