17 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 февраля в истории

17 февраля – День спонтанного проявления доброты Фото: instagram.com/darkfaerietales_

17 февраля 2020 года – День спонтанного проявления доброты и Международный день кота. Православные христиане отмечают день Николая. Именины празднуют: Александр, Алексей, Андрей, Борис, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Николай, Петр, Сергей, Федор и Юрий.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 17 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 февраля.

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Международный день кота – отмечается в Европе 17 февраля.

– отмечается в Европе 17 февраля. День спонтанного проявления доброты – одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.

17 февраля: какой праздник

17 февраля 2020 года чествуют святого Николая – греческий игумен и исповедник, который обладал даром исцеления, поэтому ему молятся для исцеления от болезней. В народе этот день прозвали "Николай Студеный", ведь обычно именно 17 февраля ударяли сильные морозы.

Народные приметы на 17 февраля

Если 17 февраля приснилась птица – ждите новостей.

Ветви елок сгибаются вниз – будет снег. Ветви направлены вверх – ждите ясного дня.

Снится свинья – примета к тому, что впереди вас ждут тяжелые жизненные испытания.

Если сегодня холодно – ждите снег.

Охотиться в этот день зверюшек – к несчастью.

Что можно делать 17 февраля

В этот день хозяевам стоит переделать всю домашнюю работу.

Что нельзя делать 17 февраля

Не рекомендуется собираться в дальнюю дорогу. Если возникла срочная необходимость в поездке, нужно помолиться святому Николаю.

Не стоит в этот день ничего стричь, особенно обрезать ногти и стричь волосы.

Интересные и важные события в Украине и мире

1600 – по решению светского суда Джордано Бруно предали сожжению в Риме на площади Цветов.

1864 – первое в истории успешное боевое применение подводной лодки.

1947 – радиостанция "Голос Америки" начала вещание на Советский Союз.

1955 – Одесская кинофабрика преобразована в Одесскую киностудию художественных фильмов.

1983 – "день рождения" языка программирования Ада.

2015 – Генеральная прокуратура Украины отказала правительству Грузии в экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Кто родился 17 февраля

1906 – Агния Барто, советская писательница, автор стихов для детей "Подкидыш", "Слон и веревочка".

1963 – Майкл Джордан, американский баскетболист, игрок НБА.

1972 – Билли Джо Армстронг, основатель группы Green Day.

1981 – Пэрис Хилтон, американская актриса и фотомодель "Блондинка в шоколаде".

1988 – Василий Ломаченко, украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион.

1989 – Корд Оверстрит, американский актер и музыкант ("Хор", "АйКарли").

1991 – Бонни Райт, британская актриса ("Гарри Поттер", "Философы. Урок выживания").

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

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