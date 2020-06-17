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17 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 июня в истории

Какой сегодня праздник, 17 июня? Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, День независимости – в Исландии, День авиации – в Армении и Румынии, святителя Митрофана, преподобного Мефодия – в православном календаре, Митрофан Навозник – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Афанасий, Валерий, Елизар, Иван, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Марфа, Мефодий, Митрофан, Назар, Николай, Петр, Софья.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 17 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 июня.

17 июня: какой сегодня праздник
17 июня: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification and Drought) – установлен под эгидой ООН в 1994 году и отмечается в мире с целью содействия проведению мероприятий по охране засушливых земель.
  • День независимости – национальный праздник отмечает Исландия.
  • День отца – празднуют Гватемала, Сальвадор, Ботсвана.
  • День авиации – отмечают в Армении и Румынии.
  • День медицинского работника – празднуется в Азербайджане.

Какой сегодня праздник

17 июня в православной церкви чтится день памяти преподобного Мефодия, игумена Пешношского, святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского.

В народе 17 июня чествуют Митрофана Навозника. В этот день крестьяне удобряли землю и просили у неба дождей.

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Приметы на 17 июня

  • На Митрофана дует северный ветер – к ненастью.
  • Если поспела земляника – пора сеять гречиху.
  • На Митрофана лен начинает расти в полную силу.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1885 – в Нью-Йорк из Франции прибыла статуя Свободы.
  • 1917 – провозглашена автономия Украины на II Всеукраинском военном съезде в Киеве.

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  • 1950 – первая в мире операция по пересадке почки человеку.
  • 1985 – день рождения кабельной телесети "Discovery".
  • 1990 – в Киеве создан Союз "Чернобыль".

Кто родился 17 июня

  • 1882 – Игорь Стравинский, русский композитор, пианист.
  • 1939 – Кшиштоф Занусси, польский кинорежиссер.
  • 1944 – Жанна Бичевская, советская певица.
  • 1946 – Бэрри Манилоу, американский музыкант, композитор, певец.
  • 1953 – Иво Бобул, украинский певец.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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