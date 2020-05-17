17 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 мая в истории

Какой сегодня праздник, 17 мая? Всемирный день памяти жертв СПИДа, День пульмонолога, Международный день борьбы с гомофобией. В православном календаре – день памяти мученицы Пелагии, а также празднование Старорусской иконы Божией Матери. Пелагея Заступница – в народном календаре. Именины празднуют Климент, Кирилл, Никита, Пелагея.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 17 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 мая.

17 мая: какой сегодня праздник Фото: pexels

Всемирный день электросвязи и информационного общества (World Telecommunication and Information Society Day) – организован ООН в 2006 году и является профессиональным праздником людей, работающих в IT-сфере.

– организован ООН в 2006 году и является профессиональным праздником людей, работающих в IT-сфере. Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims) – отмечается ежегодно в третье воскресенье мая с целью привлечь внимание людей к проблеме распространения СПИДа и ВИЧ-инфекции.

– отмечается ежегодно в третье воскресенье мая с целью привлечь внимание людей к проблеме распространения СПИДа и ВИЧ-инфекции. Всемирный день пульмонолога – профессиональный праздник врачей, занимающихся диагностикой и лечением заболеваний легких и дыхательных путей.

– профессиональный праздник врачей, занимающихся диагностикой и лечением заболеваний легких и дыхательных путей. День памяти жертв политических репрессий – в Украине с 200 года отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.

– в Украине с 200 года отмечается ежегодно в третье воскресенье мая. Международный день борьбы с гомофобией – проводится с целью отмены дискриминации людей с нетрадиционной ориентацией.

– проводится с целью отмены дискриминации людей с нетрадиционной ориентацией. Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day) – проводится с целью информированности людей о серьезных осложнениях высокого давления.

Какой сегодня праздник

17 мая православная церковь чтит память мученицы Пелагии, девы Тарсийской, которая отказалась стать женой императора Диоклетиана и была казнена за свою веру. Также сегодня празднуется чудотворная Старорусская икона Божией Матери.

В народе 17 мая отмечается Пелагея Заступница, которую считали покровительницей птиц и защитницей невинных девушек, а также всех несправедливо обиженных.

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Приметы на 17 мая

На Пелагею что посеешь, то и пожнешь.

На Пелагею можно рубить деревья на баклуши и ложки.

Если журавли гнездятся высоко – хлеб в низинах попреет.

Утро без росы на Пелагею – к перемене погоды.

Кукует кукушка – примета хорошей погоды.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1861 – первое в мире туристическое бюро Томаса Кука организовало путешествие из Лондона в Париж первой туристической группе.

1861 – первая презентация цветной фотографии по технике, предложенной шотландским физиком Джеймсом Максвеллом.

1916 – в Англии впервые в мире совершен переход на летнее время.

1918 – начало гражданской войны в России.

1944 – массовая депортация крымских татар с территории Крымской АССР.

Кто родился 17 мая

1908 – Леонид Первомайский, украинский литератор.

1904 – Жан Габен, французский актер.

1942 – Никола Труссарди, итальянский модельер и дизайнер, основатель известного бренда.

1945 – Удо Линденберг, немецкий рок-певец.

1961 – Эния Бреннан, ирландская певица и композитор.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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