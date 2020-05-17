17 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 мая в истории
Какой сегодня праздник, 17 мая? Всемирный день памяти жертв СПИДа, День пульмонолога, Международный день борьбы с гомофобией. В православном календаре – день памяти мученицы Пелагии, а также празднование Старорусской иконы Божией Матери. Пелагея Заступница – в народном календаре. Именины празднуют Климент, Кирилл, Никита, Пелагея.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 17 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 мая.
- Всемирный день электросвязи и информационного общества (World Telecommunication and Information Society Day) – организован ООН в 2006 году и является профессиональным праздником людей, работающих в IT-сфере.
- Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims) – отмечается ежегодно в третье воскресенье мая с целью привлечь внимание людей к проблеме распространения СПИДа и ВИЧ-инфекции.
- Всемирный день пульмонолога – профессиональный праздник врачей, занимающихся диагностикой и лечением заболеваний легких и дыхательных путей.
- День памяти жертв политических репрессий – в Украине с 200 года отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.
- Международный день борьбы с гомофобией – проводится с целью отмены дискриминации людей с нетрадиционной ориентацией.
- Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day) – проводится с целью информированности людей о серьезных осложнениях высокого давления.
17 мая православная церковь чтит память мученицы Пелагии, девы Тарсийской, которая отказалась стать женой императора Диоклетиана и была казнена за свою веру. Также сегодня празднуется чудотворная Старорусская икона Божией Матери.
В народе 17 мая отмечается Пелагея Заступница, которую считали покровительницей птиц и защитницей невинных девушек, а также всех несправедливо обиженных.
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Приметы на 17 мая
- На Пелагею что посеешь, то и пожнешь.
- На Пелагею можно рубить деревья на баклуши и ложки.
- Если журавли гнездятся высоко – хлеб в низинах попреет.
- Утро без росы на Пелагею – к перемене погоды.
- Кукует кукушка – примета хорошей погоды.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1861 – первое в мире туристическое бюро Томаса Кука организовало путешествие из Лондона в Париж первой туристической группе.
- 1861 – первая презентация цветной фотографии по технике, предложенной шотландским физиком Джеймсом Максвеллом.
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- 1916 – в Англии впервые в мире совершен переход на летнее время.
- 1918 – начало гражданской войны в России.
- 1944 – массовая депортация крымских татар с территории Крымской АССР.
- 1908 – Леонид Первомайский, украинский литератор.
- 1904 – Жан Габен, французский актер.
- 1942 – Никола Труссарди, итальянский модельер и дизайнер, основатель известного бренда.
- 1945 – Удо Линденберг, немецкий рок-певец.
- 1961 – Эния Бреннан, ирландская певица и композитор.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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