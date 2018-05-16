17 мая в Украине отмечают очень большой православный праздник

После этого дня запрещается христосоваться, то есть говорить "Христос Воскресе"

Вознесение Господне-2018. Фото: из открытых источников

Большой религиозный праздник Вознесение Господне отмечают украинцы ежегодно на сороковой день после Пасхи. В 2018 году Вознесение Господне выпадает на четверг, 17 мая.

В народе праздник 17 мая еще называют Снесение, Вознесение или и Счастье. Известный этнограф Василий Скуратовский по этому поводу пишет: "Если в течение сорока дней еще можно было христосоваться, то есть говорить "Христос Воскресе", то после Вхождение такие поздравления уже запрещались – потому что в храмах прячут плащаницу".

История праздника Вознисение Господне 17 мая

После Своего воскресения Господь являлся своим ученикам, разговаривал с ними и поучал их, велел ждать пришествия Святого Духа. Он поднялся с учениками на гору Елеонскую, где в последний раз благословил их и вознесся на небо. Близость и постоянное пребывание апостолов с Господом в период его земной жизни, вызвали после Вознесения Христа растерянность учеников. Но появились ангелы, которые сообщили, что Иисус, вознесшийся, таким же образом снова вернется на землю. Так было произнесено пророчество о втором пришествии Христа.

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В вероисповедных формулах I-II веков о Вознесение Господне говорится как об одном из основных событий земного служения Иисуса Христа. В большинстве древних символов веры это событие упоминается вслед за Воскресением. Между тем, в церковных источниках первых трех веков не упоминается об отдельном праздновании этого события. Известный церковный писатель III ст. Ориген не упоминает о нем в 8-й книге своего сочинения "Против Цельсия", где приводит христианские праздники. Существует мнение, что к III веку этот праздник отмечали вместе с праздником Сошествия Святого Духа. Не имело оно и сегодняшней названия "Вознесение", а называлось "сороковым днем после Пасхи".

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В IV веке Вознесение Господне уже становится общеизвестным. Историк Сократ называет его "всенародным праздником". О Вознесении говорят уже святители Иоанн Златоуст и Григорий Нисский, Лев Великий и многие другие. В IV в. царица Елена построила храм в честь этого праздника на Елеонской горе – на месте, откуда вознесся Христос на небо.

Источники V века выделяют Вознесение Господне в отдельный праздник – на сороковой день после Пасхи, что должно было подчеркнуть благодатную роль Святого Духа в спасении.

Напомним, какого числа Троица в 2018 году.