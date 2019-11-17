17 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 ноября в истории

17 ноября отмечаем день Иерофея Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

17 ноября – 321-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 44 дня. Именинники – Анико, Никандр, Симон. Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день студентов. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне (Великобритания), но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах.

Кроме этого, 17 ноября День работников сельского хозяйства, Международный день недоношенных детей и Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 17 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 ноября.

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Какой праздник 17 ноября, как провести день

По народному календарю сегодня – день Иерофея. Крестьяне 17 октября готовили специальную настойку под названием "Ерофеич". Для нее использовали разнообразные душистые травы – тимьян, клевер, зверобой и другие.

Настойкой лечили различные недуги и употребляли ее для укрепления иммунитета. На Иерофея было запрещено ходить в лес, чтобы леший, готовясь к зимовке, не погубил. Особенно осторожными нужно было быть неверующим людям и пьяницам.

Приметы на 17 октября

Вечерняя заря красная – завтра будет ветреный день.

Конь на Иерофея фыркает – зима будет теплой.

Снег выпал 17 октября – настоящая зима наступит через 40 дней.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 ноября

1831 – Майкл Фарадей произвел первое успешное испытание электрического динамо, открыв электромагнитную индукцию.

1855 – англичанин Генри Бессемер запатентовал свой процесс приготовления стали.

1897 – К. Э. Циолковский сообщил о постройке аэродинамической трубы.

1962 – первое выступление "Beatles" на британском телеканале "TV Granada" в передаче "People and Places".

1989 – в Киеве открылся I Всесоюзный фестиваль анимационных фильмов "Крок".

1994 – взрыв в редакции газеты "Московский комсомолец". От взрыва погиб журналист Дмитрий Холодов.

2018 – массовое убийство в Керченском политехническом колледже, погиб 21 человек.

Кто родился 17 ноября

1878 – Андрей Римский-Корсаков, советский музыковед, философ, редактор.

1900 – Джин Артур, американская актриса.

1915 – Артур Миллер, американский драматург и прозаик, третий муж Мерилин Монро.

1936 – Иван Драч, украинский писатель, основатель Руха.

1972 – Эминем, американский рэп-исполнитель.

1983 – Фелисити Джонс, английская актриса.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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