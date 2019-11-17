17 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 ноября в истории
17 ноября – 321-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 44 дня. Именинники – Анико, Никандр, Симон. Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день студентов. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне (Великобритания), но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах.
Кроме этого, 17 ноября День работников сельского хозяйства, Международный день недоношенных детей и Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 17 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 ноября.
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По народному календарю сегодня – день Иерофея. Крестьяне 17 октября готовили специальную настойку под названием "Ерофеич". Для нее использовали разнообразные душистые травы – тимьян, клевер, зверобой и другие.
Настойкой лечили различные недуги и употребляли ее для укрепления иммунитета. На Иерофея было запрещено ходить в лес, чтобы леший, готовясь к зимовке, не погубил. Особенно осторожными нужно было быть неверующим людям и пьяницам.
Приметы на 17 октября
- Вечерняя заря красная – завтра будет ветреный день.
- Конь на Иерофея фыркает – зима будет теплой.
- Снег выпал 17 октября – настоящая зима наступит через 40 дней.
- 1831 – Майкл Фарадей произвел первое успешное испытание электрического динамо, открыв электромагнитную индукцию.
- 1855 – англичанин Генри Бессемер запатентовал свой процесс приготовления стали.
- 1897 – К. Э. Циолковский сообщил о постройке аэродинамической трубы.
- 1962 – первое выступление "Beatles" на британском телеканале "TV Granada" в передаче "People and Places".
- 1989 – в Киеве открылся I Всесоюзный фестиваль анимационных фильмов "Крок".
- 1994 – взрыв в редакции газеты "Московский комсомолец". От взрыва погиб журналист Дмитрий Холодов.
- 2018 – массовое убийство в Керченском политехническом колледже, погиб 21 человек.
- 1878 – Андрей Римский-Корсаков, советский музыковед, философ, редактор.
- 1900 – Джин Артур, американская актриса.
- 1915 – Артур Миллер, американский драматург и прозаик, третий муж Мерилин Монро.
- 1936 – Иван Драч, украинский писатель, основатель Руха.
- 1972 – Эминем, американский рэп-исполнитель.
- 1983 – Фелисити Джонс, английская актриса.
Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.
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