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17 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 ноября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
17 ноября отмечаем день Иерофея Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
17 ноября отмечаем день Иерофея
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

17 ноября – 321-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 44 дня. Именинники – Анико, Никандр, Симон. Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день студентов. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне (Великобритания), но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах.

Кроме этого, 17 ноября День работников сельского хозяйства, Международный день недоношенных детей и Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 17 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 ноября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой праздник 17 ноября, как провести день

По народному календарю сегодня – день Иерофея. Крестьяне 17 октября готовили специальную настойку под названием "Ерофеич". Для нее использовали разнообразные душистые травы – тимьян, клевер, зверобой и другие.
Настойкой лечили различные недуги и употребляли ее для укрепления иммунитета. На Иерофея было запрещено ходить в лес, чтобы леший, готовясь к зимовке, не погубил. Особенно осторожными нужно было быть неверующим людям и пьяницам.

Приметы на 17 октября

  • Вечерняя заря красная – завтра будет ветреный день.
  • Конь на Иерофея фыркает – зима будет теплой.
  • Снег выпал 17 октября – настоящая зима наступит через 40 дней.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 ноября

  • 1831 – Майкл Фарадей произвел первое успешное испытание электрического динамо, открыв электромагнитную индукцию.
  • 1855 – англичанин Генри Бессемер запатентовал свой процесс приготовления стали.
  • 1897 – К. Э. Циолковский сообщил о постройке аэродинамической трубы.
  • 1962 – первое выступление "Beatles" на британском телеканале "TV Granada" в передаче "People and Places".
  • 1989 – в Киеве открылся I Всесоюзный фестиваль анимационных фильмов "Крок".
  • 1994 – взрыв в редакции газеты "Московский комсомолец". От взрыва погиб журналист Дмитрий Холодов.
  • 2018 – массовое убийство в Керченском политехническом колледже, погиб 21 человек.

Кто родился 17 ноября

  • 1878 – Андрей Римский-Корсаков, советский музыковед, философ, редактор.
  • 1900 – Джин Артур, американская актриса.
  • 1915 – Артур Миллер, американский драматург и прозаик, третий муж Мерилин Монро.
  • 1936 – Иван Драч, украинский писатель, основатель Руха.
  • 1972 – Эминем, американский рэп-исполнитель.
  • 1983 – Фелисити Джонс, английская актриса.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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