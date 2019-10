17 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 октября в истории

17 октября отмечаем день Иерофея Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

17 октября 2019 года отмечаем Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (International Day for the Eradication of Poverty). В тот день более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода.

Кроме этого, ежегодно в третий четверг октября работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов (International Credit Union Day).

Именинники – Владимир, Гурий, Онисим, Павел, Петр, Степан (Степан).

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 17 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 октября.

Какой праздник 17 октября и что нельзя делать

По народному календарю сегодня – день Иерофея. Крестьяне 17 октября готовили специальную настойку под названием "Ерофеич". Для нее использовали разнообразные душистые травы – тимьян, клевер, зверобой и другие.

Настойкой лечили различные недуги и употребляли ее для укрепления иммунитета. На Иерофея было запрещено ходить в лес, чтобы леший, готовясь к зимовке, не погубил. Особенно осторожными нужно было быть неверующим людям и пьяницам.

Приметы на 17 октября

Вечерняя заря красная – завтра будет ветреный день.

Конь на Иерофея фыркает – зима будет теплой.

Снег выпал 17 октября – настоящая зима наступит через 40 дней.

17 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1113 – построен Киево-Михайловский Златоверхий собор. Собор построен внуком Ярослава Мудрого киевским князем Святополком Изяславичем.

1740 – участниками второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга был основан Петропавловск-Камчатский.

1855 – англичанин Генри Бессемер запатентовал свой процесс изготовления стали.

1888 – катастрофа под Харьковом (Борки) поезда, которым путешествовал российский император Александр III со свитой.

1888 – вышел первый номер журнала National Geographic.

1989 – в Киеве начал свою работу I Фесиваль анимационных фильмов "Крок".

1991 – в СССР появился оператор "Гласнет", очевидно, первый оператор интерактивного (в первоначальном варианте – терминального) доступа к сети интернет.

1994 – закончилась самая длинная поездка на такси по маршруту Лондон – Кейптаун – Лондон длиной в 35 тысяч километров.

Кто родился 17 октября

1878 – советский музыковед Андрей Римский-Корсаков.

1903 – Маршал СССР Анатолий Гречко.

1915 – американский драматург Артур Миллер.

1918 – американская актриса и танцовщица Рита Гейворт.

1936 – украинский писатель, общественный деятель Иван Драч.

1956 – первая афроамериканка-астронавт Мэй Джемисон.

1956 – американский хоккеист, защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Кен Морров.

1974 – украинский кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий.

1974 – английский рэппер Эминем.

1979 – финский автогонщик, чемпион мира 2007 года по автогонкам в классе Формула-1 Кими Райкконен.

1980 – украинский музыкант, фронтмен рок-группы "С.К.А.Й" Олег Собчук.

