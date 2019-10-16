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17 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 октября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:07
17 октября отмечаем день Иерофея Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
17 октября отмечаем день Иерофея
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

17 октября 2019 года отмечаем Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (International Day for the Eradication of Poverty). В тот день более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода.

Кроме этого, ежегодно в третий четверг октября работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов (International Credit Union Day).

Именинники – Владимир, Гурий, Онисим, Павел, Петр, Степан (Степан).

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 17 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 октября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой праздник 17 октября и что нельзя делать

По народному календарю сегодня – день Иерофея. Крестьяне 17 октября готовили специальную настойку под названием "Ерофеич". Для нее использовали разнообразные душистые травы – тимьян, клевер, зверобой и другие.
Настойкой лечили различные недуги и употребляли ее для укрепления иммунитета. На Иерофея было запрещено ходить в лес, чтобы леший, готовясь к зимовке, не погубил. Особенно осторожными нужно было быть неверующим людям и пьяницам.

Приметы на 17 октября

  • Вечерняя заря красная – завтра будет ветреный день.
  • Конь на Иерофея фыркает – зима будет теплой.
  • Снег выпал 17 октября – настоящая зима наступит через 40 дней.

17 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1113 – построен Киево-Михайловский Златоверхий собор. Собор построен внуком Ярослава Мудрого киевским князем Святополком Изяславичем.
  • 1740 – участниками второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга был основан Петропавловск-Камчатский.
  • 1855 – англичанин Генри Бессемер запатентовал свой процесс изготовления стали.
  • 1888 – катастрофа под Харьковом (Борки) поезда, которым путешествовал российский император Александр III со свитой.
  • 1888 – вышел первый номер журнала National Geographic.
  • 1989 – в Киеве начал свою работу I Фесиваль анимационных фильмов "Крок".
  • 1991 – в СССР появился оператор "Гласнет", очевидно, первый оператор интерактивного (в первоначальном варианте – терминального) доступа к сети интернет.
  • 1994 – закончилась самая длинная поездка на такси по маршруту Лондон – Кейптаун – Лондон длиной в 35 тысяч километров.

Кто родился 17 октября

  • 1878 – советский музыковед Андрей Римский-Корсаков.
  • 1903 – Маршал СССР Анатолий Гречко.
  • 1915 – американский драматург Артур Миллер.
  • 1918 – американская актриса и танцовщица Рита Гейворт.
  • 1936 – украинский писатель, общественный деятель Иван Драч.
  • 1956 – первая афроамериканка-астронавт Мэй Джемисон.
  • 1956 – американский хоккеист, защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Кен Морров.
  • 1974 – украинский кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий.
  • 1974 – английский рэппер Эминем.
  • 1979 – финский автогонщик, чемпион мира 2007 года по автогонкам в классе Формула-1 Кими Райкконен.
  • 1980 – украинский музыкант, фронтмен рок-группы "С.К.А.Й" Олег Собчук.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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