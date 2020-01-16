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17 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 января в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:34
17 января – День детских изобретений
17 января – День детских изобретений
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

17 января отмечаем День детских изобретений, в Польше – День освобождения, в Тунисе – День революции. Именины в этот день празднуют Александр, Артем, Денис, Марк, Николай, Павел и Тимофей. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 17 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 января.

Смотрите видео: как наши зрители в соцсетях обсуждали курьезы на праздники

  • День детских изобретений. Именно благодаря юным изобретателям все увидели калькулятор, водные лыжи, шрифт Брайля и многое другое. Дата этого праздника совпадает с днем рождения одного из выдающихся американцев – Бенджамина Франклина, который в детстве изобрел ручные ласты для плаванья.

Какой праздник 17 января

17 января – день Зосимы и Феоктиста. Считалось, что именно в этот день нечистая сила оставляет мир людей, и поэтому напоследок она пытается как можно больше навредить людям. Поэтому большинство обрядов 17 января связаны именно с тем, что люди прогоняли нечистую силу.

Один из самых популярных обрядов на Зосиму и Феоктиста – изгнание беса из села. Кого-то из людей наряжали чертом, потом били его, инсценируя драку. На месте битвы нужно было развести костер, затем каждый из присутствующих должен был через него перепрыгнуть. Это гарантировало счастье в течение всего следующего года.

Что нельзя делать 17 января, как провести день

  • Если вы собрались в дальнее путешествие, то будьте осторожны и старайтесь не брать с собой маленьких детей.
  • Народное поверье говорит, что в этот день нужно зашить в платочек чертополох и носить в кармане. Это убережет от сглаза и поможет путешественникам.

Приметы на 17 января

  • Облака висят низко – вскоре будет метель.
  • Видите звездное небо без облаков – к солнцу и морозу.
  • Если в день Феоктоста загадать желание, выйти на улицу и увидеть ковш Большой Медведицы на небе справа, то ваше желание сбудется.
  • Если на деревьях лежит много снега, то у пчеловодов будет успешный год, в течение которого они соберут много меда.
  • Если небо в этот день будет безоблачным, то сильные морозы будут стоять еще долго.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1462 – португальский мореплаватель Диогу Афонсу открыл остров Санту-Антан (Кабо-Верде) в Атлантическом океане.
  • 1773 – британский корабль Resolution под командованием Джеймса Кука стал первым судном, пересекшим Южный полярный круг.
  • 1912 – британский путешественник Роберт Скотт достиг Южного полюса спустя месяц после того, как там побывала экспедиция норвежского исследователя Руаля Амундсена.
  • 1959 – Сенегал и Французский Судан подписали соглашение о создании Федерации Мали.
  • 1966 – американский стратегический бомбардировщик B-52 столкнулся над Испанией с самолетом-заправщиком. В результате катастрофы 7 человек погибли, одна из термоядерных бомб, находившихся на борту B-52, упала в Средиземное море, ее нашли лишь через два месяца.
  • 1995 – более 6400 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в японском городе Кобе.
  • 2001 – евреи, пережившие Холокост, добились компенсации от властей Австрии за имущество, конфискованное в период правления нацистов.

Кто родился 17 января

  • 1600 – Педро Кальдерон, испанский драматург и поэт. Автор известной пьесы "Жизнь есть сон".
  • 1624 – Гварино Гварини, итальянский архитектор.
  • 1706 – Бенджамин Франклин, американский политический деятель, дипломат, полимат, изобретатель, писатель, журналист, издатель. Один из лидеров войны за независимость США.
  • 1820 – Энн Бронте, английская писательница викторианской эпохи. Автор книги "Незнакомка из Уайлдфелл-Холла".
  • 1834 – Август Вейсман, немецкий зоолог, теоретик эволюционизма.
  • 1911 – Джордж Стиглер, американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1982).
  • 1961 – Майя Чибурданидзе, советская и грузинская шахматистка, 6-я чемпионка мира.
  • 1962 – Джим Керри, американский киноактер. Снимался во многих фильмах, ставших легендами. Среди них "Маска", "Эйс Вентура: розыск домашних животных", "Тупой и еще тупее", "Гринч – похититель Рождества" и другие.
  • 1987 – Александр Усик, украинский боксер-профессионал, олимпийский чемпион (2012).

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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