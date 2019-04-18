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18 апреля: приметы и что нельзя делать

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 18 апреля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
Сегодня - 18 апреля
Сегодня - 18 апреля
Фото: Pixabay

Сегодня 108-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 257 дней. Именинники – Марк, Платон, Семен (Симеон), Федора (Феодора). Международный день памятников и исторических мест, Всемирный день радиолюбителя, в Украине отмечают День памятников истории и культуры, в Зимбабве – День независимости, в Канаде – День конституции, в России – День воинской славы.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 18 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 апреля.

Какой сегодня праздник

Православные чтут память перенесения мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, а также вспоминают преподобных отшельника Марка Афинского, игумена Платона, святую Феодору Солунскую, мучеников диакона Агафопода, чтеца Феодула и др. Католики вспоминают святого мученика Перфекта Кордовского.

Приметы на 18 апреля

  • Если на околице все отчетливо слышится – вскоре ожидайте ненастья и ветреной погоды.
  • День теплый 18 апреля и безветренный, а ночью становится прохладно – ждите устойчивой хорошей погоды.
  • Глухари токуют – скорее всего, по приметам, в ближайшее время погода улучшится.
  • Если же эти птицы молчат – ждите ненастья.
  • Считается, что именно на Федулов день устанавливаются теплые дни, которые, тем не менее, могут перемежаться с непогодой и дождями.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 апреля

1846 – американец Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат.

1902 – Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.

1909 – Ватикан канонизировал Жанну д'Арк.

1922 – в Москве начал функционировать первый автобус.

1927 – запатентован прибор искусственного дыхания.

1995 – Киевский городской совет принял решение о возвращении древнего герба города с изображением архангела Михаила.

Кто родился 18 апреля

1937 – Светлана Немоляева, российская актриса (фильмы "Гараж", "Служебный роман", "Небеса обетованные").

1980 – Диого Пашеку да Фонтоура (Ринкон), бразильский футболист, полузащитник киевского "Динамо" в 2002-2009 годах. Чемпион Украины в 2003, 2004, 2007 годах.

1947 – родился Джеймс Вудс, американский актер.

1956 – родился Эрик Робертс, американский актер ("Тяжелая правда", "Доктор Кто", "Семейные обстоятельства", "Падающий ангел"), брат актрисы Джулии Робертс.

Ранее мы писали, какие церковные праздники и посты будут в апреле 2019 года. Кроме этого, мы рассказали, когда в Украине отмечают Пасху 2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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