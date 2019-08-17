18 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 августа в истории

Сегодня отмечаем день Евстигнея-житника Фото: Pixabay

Сегодня, 18 августа, 230-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 135 дней. Именинник – Нонна. Всемирный день бездомных животных. В Казахстане и Азербайджане празднуют 18 августа День пограничника. В Таджикистане сегодня День медика, а в Таиланде отмечают Национальный день науки.

"Сегодня" пишет, какой праздник отмечают украинцы 18 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 августа.

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18 августа: какой сегодня праздник

18 августа по народному календарю день Евстигнея-житника. Крестьяне совершали специальный обряд, чтобы посевы скорее созревали. По традиции, нужно было съесть в этот день хлеб с луком, запивая квасом. А еще большой удачей считается в этот день найти на поле стебель с 12-ю колосьями. Зерна с него хранят до следующей весны и первыми засевают.

18 августа была распространена традиция, согласно которой запрещалось есть хлеб без соли или лука (также советовавшего запивать хлеб квасом). Наши предки верили, что этот обычай поможет жить в достатке и сохранить продовольственные запасы до следующей весны.

Приметы на 18 августа

Какая погода 18 августа – таким и декабрь будет.

Если лук прозревал 18 августа – считалось, что крестьянин урожай потерял.

Нельзя в поле петь – только по дороге.

Пиявки на поверхность воды всплывают – дождь будет.

Земляные черви выползли 18 августа из-под земли – ждите дождя.

Вечером эхо слышится далеко – будет теплый день.

Если же эхо 18 августа глухое, то следующий день будет пасмурным.

18 августа: важные и интересные события в Украине и мире

1572 – в Париже был заключен брак Маргариты Валуа и Генриха Наваррского, свадебное пиршество переросло в кровавую резню, которая известна под названием "Варфоломеевская ночь".

1649 – гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий заключил с польским королем Яном Казимиром Зборовский договор.

1868 – французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент – гелий.

1920 – была ратифицирована 19-я поправка к конституции США, которая дала право голосовать женщинам.

1968 – руководство стран Варшавского договора одобрило ввод войск в Чехословакию для подавления попытки либерализировать политическую систему, которая известна как "Пражская весна".

Кто родился 18 августа

1824 – французский металлург Пьер Мартен, создавший первую плавильную печь для получения стали, названную его именем.

1933 – американский кинорежиссёр, актёр, продюсер и сценарист, лауреат премии "Оскар" Роман Полански.

1952 – американский киноактёр, танцор и певец Патрик Суэйзи.

1957 – французская актриса Кароль Буке.

1969 – американский киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, оператор и монтажер, филантроп Эдвард Нортон.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывала, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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