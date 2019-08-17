Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

18 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 августа в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:05
Сегодня отмечаем день Евстигнея-житника
Сегодня отмечаем день Евстигнея-житника
Фото: Pixabay

Сегодня, 18 августа, 230-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 135 дней. Именинник – Нонна. Всемирный день бездомных животных. В Казахстане и Азербайджане празднуют 18 августа День пограничника. В Таджикистане сегодня День медика, а в Таиланде отмечают Национальный день науки.

"Сегодня" пишет, какой праздник отмечают украинцы 18 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 августа.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

18 августа: какой сегодня праздник

18 августа по народному календарю день Евстигнея-житника. Крестьяне совершали специальный обряд, чтобы посевы скорее созревали. По традиции, нужно было съесть в этот день хлеб с луком, запивая квасом. А еще большой удачей считается в этот день найти на поле стебель с 12-ю колосьями. Зерна с него хранят до следующей весны и первыми засевают.

18 августа была распространена традиция, согласно которой запрещалось есть хлеб без соли или лука (также советовавшего запивать хлеб квасом). Наши предки верили, что этот обычай поможет жить в достатке и сохранить продовольственные запасы до следующей весны.

Приметы на 18 августа

  • Какая погода 18 августа – таким и декабрь будет. 
  • Если лук прозревал 18 августа – считалось, что крестьянин урожай потерял. 
  • Нельзя в поле петь – только по дороге. 
  • Пиявки на поверхность воды всплывают – дождь будет. 
  • Земляные черви выползли 18 августа из-под земли – ждите дождя. 
  • Вечером эхо слышится далеко – будет теплый день. 
  • Если же эхо 18 августа глухое, то следующий день будет пасмурным.

18 августа: важные и интересные события в Украине и мире

1572 – в Париже был заключен брак Маргариты Валуа и Генриха Наваррского, свадебное пиршество переросло в кровавую резню, которая известна под названием "Варфоломеевская ночь".

1649 – гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий заключил с польским королем Яном Казимиром Зборовский договор.

1868 – французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент – гелий.

1920 – была ратифицирована 19-я поправка к конституции США, которая дала право голосовать женщинам.

1968 – руководство стран Варшавского договора одобрило ввод войск в Чехословакию для подавления попытки либерализировать политическую систему, которая известна как "Пражская весна".

Кто родился 18 августа

1824 – французский металлург Пьер Мартен, создавший первую плавильную печь для получения стали, названную его именем.

1933 – американский кинорежиссёр, актёр, продюсер и сценарист, лауреат премии "Оскар" Роман Полански.

1952 – американский киноактёр, танцор и певец Патрик Суэйзи.

1957 – французская актриса Кароль Буке.

1969 – американский киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, оператор и монтажер, филантроп Эдвард Нортон.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывала, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Яблочный Спас 2019: как приготовить печеные яблоки Успение Пресвятой Богородицы 2019: дата, история и традиции праздника С колоколами и лекваром: как Украина будет праздновать День Независимости Куда пойти на День Независимости 2019: интересные мероприятия
видео праздник приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Как есть и не толстеть? Мало кто обращает внимание на нюансы
Как есть и не толстеть? Мало кто обращает внимание на нюансы
Бег и курение: можно ли совмещать?
Бег и курение: можно ли совмещать?

Популярные статьи

Вчера, 16:27Fun

16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 12:23Fun

Реакция собаки на новорожденную девочку умилила сеть: видео

Вчера, 09:14Техно

В Арктике зафиксировали 34-градусную жару: климатологи ошеломлены

Вчера, 08:26Fun

Невесту затравили в сети из-за неудачного маникюра на свадьбе: фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 16 августа: все знаки зодиака

15 августаТехно

Бьет рекорды: Meizu готовит новый "смартфон-убийцу" Xiaomi

15 августаTravel

Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы "все включено"

15 августаШоу-бизнес

Тина Кароль посвятила покойному мужу трогательные кадры

15 августаПсихология

Гороскоп на 15 августа: все знаки зодиака

14 августаFun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

14 августаFun

14 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

14 августаШоу-бизнес

Миле Кунис – 36: ТОП-10 сексуальных фото актрисы родом из Украины

14 августаEvents

Медовый Спас 2019: что ни в коем случае нельзя делать

14 августаFun

Медовый Спас 2019: поздравления и открытки с праздником 14 августа

14 августаFun

В Чернобыле выросли запрещенные грибы-великаны: фото

14 августаFun

Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбы

Новости партнеров

Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Моченые помидоры в кастрюле на зиму
Моченые помидоры в кастрюле на зиму
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Cвадебные приметы и суеверия
Cвадебные приметы и суеверия
Покупать витамины – пустая трата денег
Покупать витамины – пустая трата денег
Туристов изгнали из Венеции из-за кофе под мостом
Туристов изгнали из Венеции из-за кофе под мостом
Колоссальная польза грецких орехов для спортсменов
Колоссальная польза грецких орехов для спортсменов
Израильские ученые смогли напечатать человеческое сердце
Израильские ученые смогли напечатать человеческое сердце