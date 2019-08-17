18 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 августа в истории
Сегодня, 18 августа, 230-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 135 дней. Именинник – Нонна. Всемирный день бездомных животных. В Казахстане и Азербайджане празднуют 18 августа День пограничника. В Таджикистане сегодня День медика, а в Таиланде отмечают Национальный день науки.
"Сегодня" пишет, какой праздник отмечают украинцы 18 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 августа.
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18 августа по народному календарю день Евстигнея-житника. Крестьяне совершали специальный обряд, чтобы посевы скорее созревали. По традиции, нужно было съесть в этот день хлеб с луком, запивая квасом. А еще большой удачей считается в этот день найти на поле стебель с 12-ю колосьями. Зерна с него хранят до следующей весны и первыми засевают.
18 августа была распространена традиция, согласно которой запрещалось есть хлеб без соли или лука (также советовавшего запивать хлеб квасом). Наши предки верили, что этот обычай поможет жить в достатке и сохранить продовольственные запасы до следующей весны.
- Какая погода 18 августа – таким и декабрь будет.
- Если лук прозревал 18 августа – считалось, что крестьянин урожай потерял.
- Нельзя в поле петь – только по дороге.
- Пиявки на поверхность воды всплывают – дождь будет.
- Земляные черви выползли 18 августа из-под земли – ждите дождя.
- Вечером эхо слышится далеко – будет теплый день.
- Если же эхо 18 августа глухое, то следующий день будет пасмурным.
1572 – в Париже был заключен брак Маргариты Валуа и Генриха Наваррского, свадебное пиршество переросло в кровавую резню, которая известна под названием "Варфоломеевская ночь".
1649 – гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий заключил с польским королем Яном Казимиром Зборовский договор.
1868 – французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент – гелий.
1920 – была ратифицирована 19-я поправка к конституции США, которая дала право голосовать женщинам.
1968 – руководство стран Варшавского договора одобрило ввод войск в Чехословакию для подавления попытки либерализировать политическую систему, которая известна как "Пражская весна".
1824 – французский металлург Пьер Мартен, создавший первую плавильную печь для получения стали, названную его именем.
1933 – американский кинорежиссёр, актёр, продюсер и сценарист, лауреат премии "Оскар" Роман Полански.
1952 – американский киноактёр, танцор и певец Патрик Суэйзи.
1957 – французская актриса Кароль Буке.
1969 – американский киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, оператор и монтажер, филантроп Эдвард Нортон.
Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывала, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.
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