18 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и все приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 августа в истории

Сегодня – 18 августа. Фото: pixabay

Сегодня 230-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 135 дней. Именинник – Нонна. Всемирный день бездомных животных.

18 августа была распространена традиция, согласно которой запрещалось есть хлеб без соли или лука (также советовавшего запивать хлеб квасом). Наши предки верили, что этот обычай поможет жить в достатке и сохранить продовольственные запасы до следующей весны.

Важные и интересные события 18 августа в истории

1649 год – гетман Богдан Хмельницкий подписывает с польским королем Яном Казимиром Зборовский мирный договор.

1743 год – Джек Бротон сформулировал правила бокса, среди которых – разделение на раунды и запрет бить лежачего.

1787-й год – в Петербурге состоялась первая в истории России рабочая демонстрация – 400 строителей принесли жалобу Екатерине II на своего нанимателя Долгова.

В 1859-м француз Жан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад, он держал на своих плечах другого акробата.

В 1909 году мэр Токио Юкио Одзаки подарил Вашингтону две тысячи вишневых деревьев. Президент США Уильям Тафт решил высадить их у реки Потомак.

18 августа 1991 года состоялся начало попытки государственного переворота в СССР: президент Михаил Горбачев взят под домашний арест в резиденции в Форосе (Крым).

Кто родился 18 августа

В 1933-м – Фонтен, один из лучших футболистов в истории французского футбола.

В этом же году родилась Белла Руденко, украинская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано). Заслуженная артистка Украины, народная артистка СССР.

1958 год – Дидье Ориоль, французский автогонщик (ралли).

Православный праздник 18 августа

В православной церкви 18 августа отмечается день святого Евстигнея, який родился в III веке на территории Антиохии. В старости Евстигней решил полностью посвятить себя Богу, после чего удалился на Родину и там проводил время в молитвах, а также совершал добрые дела и посещал храмы.

Народные приметы на 18 августа

Какая погода 18 августа – таким и декабрь будет.

Если лук прозревал 18 августа – считалось, что крестьянин урожай потерял.

Нельзя в поле петь – только по дороге.

Пиявки на поверхность воды всплывают – дождь будет.

Земляные черви выползли 18 августа из-под земли – жди дождя.

Вечером эхо слышится далеко – будет теплый день.

Если же эхо 18 августа глухое, то следующий день будет пасмурным.

Напомним, что второй Спас – яблочный отмечают 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, мы писали об истории, традициях, правилах и запретах в праздник Медового Спаса.

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