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18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 декабря в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:57
18 декабря – Саввин день Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
18 декабря – Саввин день
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

18 декабря отмечается ряд праздников – международный день мигранта, день арабского языка в ООН, день полиции в Республике Молдова, день работников органов ЗАГСа в России. Именины – Захар, Геннадий, Илья, Сергей.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 18 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 декабря.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

  • Международный день мигранта – отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно 18 декабря. В этот день в 1990 году принято Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
  • День арабского языка в ООН – дата учреждена Департаментом общественной информации ООН в 2010 году "для празднования многоязычия и культурного разнообразия, а также для содействия равноправному использованию всех шести официальных языков во всей Организации".

Какой праздник 18 декабря

18 декабря – Саввин день. Святой Савва был известен тем, что исцелял больных и одержимых бесами людей. В народе говорят, что на Савву нельзя работать. Кроме того, в этот день категорически запрещено браниться и ругаться. Считается, что сватовство в Саввин день 18 декабря сулит счастье молодым. А человек, который родился в этот день, обязательно будет трудолюбивым.

Приметы на 18 декабря

  • Не стоит заниматься серьезной работой в этот день – никакого толка не будет.
  • Нельзя 18 декабря ругаться тем, у кого лошадь имеется, поскольку это приведет к беде.
  • В печи поленья трещат – примета к тому, что будет холодно.
  • Красный огонь в печи – ждите стужу.
  • Дым волоком – будет ненастье.
  • Кто в этот день посватается, брак того будет счастливым.
  • Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и с деревьев спускаются – ждите оттепели.
  • Рыхлый снег стал немного таять с просветами – ждите потепления в ближайшие дни.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1865 – принята тринадцатая поправка к Конституции США, отменяющая рабство.
  • 1890 – в Лондоне открылась первая в мире подземная электрифицированная железная дорога (метрополитен). Перед тем поезда метро двигали паровозы.
  • 1892 – в Санкт-Петербурге состоялась премьера балета Петра Чайковского "Щелкунчик".
  • 1917 – в Киеве открыли Украинскую государственную академию искусств. Первым ее ректором стал график Георгий Нарбут.
  • 1920 – Совет народных комиссаров СССР принял постановление "Об учете музыкальных инструментов" — один из нормативных актов, по которым преследовали кобзарей.
  • 1940 – утвердили "План Барбаросса" – схему нападения нацистской Германии на СССР.
  • 1957 – ЦК КПУ принял постановление об издании "Украинской советской энциклопедии".
  • 1958 – запустили первый в мире спутник связи.
  • 1958 – американцы провели первый сеанс передачи голоса через спутник.
  • 1972 – президент США Ричард Никсон отдал приказ о бомбардировке Северного Вьетнама. Операция длилась 11 дней, погибли 1600 человек.
  • 1991 – Независимость Украины признала Армения.
  • 1998 – впервые за 130 лет Палата представителей Конгресса США начала слушания по импичменту американского президента Билла Клинтона (за лжесвидетельство в ходе сексуального скандала с Моникой Левински).
  • 2008 – спекуляции на валютном рынке Украины достигли верха. Вслед за Межбанком курс гривны в обменных пунктах опустился до отметки около 9,50-10,20 за доллар.

Кто родился 18 декабря

  • 1892 – Николай Кулиш, украинский писатель, режиссер, драматург ("Мина Мазайло", "Патетическая соната", "Народный малахий".
  • 1908 – Юрий Косач, украинский писатель, племянник Леси Украинки ("Еней та життя інших", "Рубікон Хмельницького").
  • 1921 – Юрий Никулин, российский киноактер ("Операция "Ы", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука") и телеведущий.
  • 1931 – Михайлина Коцюбинская, украинский филолог и литературовед, активная участница движения шестидесятников.
  • 1946 – Стивен Спилберг, американский кинорежиссер, продюсер, лауреат премии "Оскар" ("Список Шиндлера", "Люди в черном", "Спасти рядового Райана", "Терминал", "Челюсти").
  • 1963 – Брэд Питт, американский киноактер ("Собственность дьявола", "Интервью с вампиром", "Троя", "Мистер и миссис Смит"), продюсер.
  • 1964 – Стив Остин, американский киноактер, продюсер, бывший профессиональный рестлер.
  • 1969 – Хосе Каньисарес, испанский футболист, вратарь, Олимпийский чемпион 1992 года, четырехкратный чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов 1998, обладатель Кубка УЕФА.
  • 1980 – Кристина Агилера, американская поп-певица, обладательница пяти премий "Грэмми".

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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