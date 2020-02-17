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18 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 февраля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:44
18 февраля отмечаем День святой Агафьи Фото: instagram.com/nataly.likebooks
18 февраля отмечаем День святой Агафьи
Фото: instagram.com/nataly.likebooks

18 февраля 2020 года православные христиане отмечают День святой Агафьи. Именины празднуют Александра, Антон, Василиса, Михаил.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 18 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 февраля.

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18 февраля: какой праздник

18 февраля 2020 года чествуют святую Агафью – христианскую мученицу, которая жила в III веке. Святая Агата считалась покровительницей домашнего скота, а также защитницей от пожара. 18 февраля также поминали умерших, для этого обязательно нужно было помолиться в храме за их души.

Народные приметы на 18 февраля

  • Морозный день – весна будет ранней и теплой, а летом не будет дождей.
  • Нет снега 18 февраля – ждите засухи в летний период. Если ударит мороз – примета к тому, что, скорее всего, лето будет жарким
  • Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась – ждите весну.
  • Если на улице 18 февраля стоит морозная погода, то лето, согласно приметам, будет теплым и без дождей.

Что нельзя делать 18 февраля

  • В этот день категорически запрещены ссоры в семье.
  • Нельзя находиться в неубранном доме.

Что можно делать 18 февраля

  • На Агафью принято вспоминать предков.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1386 – Ягайло – великий князь литовский, вступил в брак с Ядвигой – польской королевной.
  • 1814 – сражение при Монтро, в котором Наполеон разгромил войско кронпринца Вюртембергского.
  • 1911 – в Индии состоялся первый в истории почтовый авиарейс. Пилот Анри Пике доставил груз – 6,5 тысячи писем и 250 открыток – из Аллахабада в Нейни, на расстояние 13 км.
  • 1913 – Фредерик Содди предложил термин "изотоп".
  • 1930 – американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла открыл девятую планету Солнечной системы – Плутон.
  • 1978 – впервые провели соревнования по триатлону, ставшие потом Ironman.
  • 1979 – в пустыне Сахара выпал снег.
  • 2003 – в результате пожара в метро города Тэгу (Республика Корея) погибли 198 человек.
  • 2004 – взорвался железнодорожный состав с опасными грузами под Нишапуром (Иран). Погибли около 300 человек, около пяти сотен были ранены.
  • 2014 – резкое обострение ситуации на Майдане в Киеве. В последствии погибли около 80 человек в течение трех дней.

Кто родился 18 февраля

  • 1626 – Франческо Реди, итальянский врач и натуралист, опровергший теорию о самозарождении жизни.
  • 1655 – Пьетро Гварнери, итальянский мастер по изготовлению смычковых музыкальных инструментов.
  • 1745 – Алессандро Вольта, итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве.
  • 1838 – Эрнст Мах, австрийский физик, механик и философ.
  • 1889 – Герхард Маркс, немецкий скульптор и график.
  • 1934 – Пако Рабан, французский модельер.
  • 1954 – американский актер Джон Траволта.
  • 1965 – Dr. Dre, американский рэпер и продюсер, лауреат премии "Грэмми".
  • 1967 – Роберто Баджо, итальянский футболист, обладатель "Золотого мяча".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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