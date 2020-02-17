18 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 февраля в истории

18 февраля отмечаем День святой Агафьи Фото: instagram.com/nataly.likebooks

18 февраля 2020 года православные христиане отмечают День святой Агафьи. Именины празднуют Александра, Антон, Василиса, Михаил.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 18 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 февраля.

Смотрите видео: как наши зрители в соцсетях обсуждали курьезы на праздники

18 февраля: какой праздник

18 февраля 2020 года чествуют святую Агафью – христианскую мученицу, которая жила в III веке. Святая Агата считалась покровительницей домашнего скота, а также защитницей от пожара. 18 февраля также поминали умерших, для этого обязательно нужно было помолиться в храме за их души.

Народные приметы на 18 февраля

Морозный день – весна будет ранней и теплой, а летом не будет дождей.

Нет снега 18 февраля – ждите засухи в летний период. Если ударит мороз – примета к тому, что, скорее всего, лето будет жарким

Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась – ждите весну.

Если на улице 18 февраля стоит морозная погода, то лето, согласно приметам, будет теплым и без дождей.

Что нельзя делать 18 февраля

В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

Нельзя находиться в неубранном доме.

Что можно делать 18 февраля

На Агафью принято вспоминать предков.

Интересные и важные события в Украине и мире

1386 – Ягайло – великий князь литовский, вступил в брак с Ядвигой – польской королевной.

1814 – сражение при Монтро, в котором Наполеон разгромил войско кронпринца Вюртембергского.

1911 – в Индии состоялся первый в истории почтовый авиарейс. Пилот Анри Пике доставил груз – 6,5 тысячи писем и 250 открыток – из Аллахабада в Нейни, на расстояние 13 км.

1913 – Фредерик Содди предложил термин "изотоп".

1930 – американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла открыл девятую планету Солнечной системы – Плутон.

1978 – впервые провели соревнования по триатлону, ставшие потом Ironman.

1979 – в пустыне Сахара выпал снег.

2003 – в результате пожара в метро города Тэгу (Республика Корея) погибли 198 человек.

2004 – взорвался железнодорожный состав с опасными грузами под Нишапуром (Иран). Погибли около 300 человек, около пяти сотен были ранены.

2014 – резкое обострение ситуации на Майдане в Киеве. В последствии погибли около 80 человек в течение трех дней.

Кто родился 18 февраля

1626 – Франческо Реди, итальянский врач и натуралист, опровергший теорию о самозарождении жизни.

1655 – Пьетро Гварнери, итальянский мастер по изготовлению смычковых музыкальных инструментов.

1745 – Алессандро Вольта, итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве.

1838 – Эрнст Мах, австрийский физик, механик и философ.

1889 – Герхард Маркс, немецкий скульптор и график.

1934 – Пако Рабан, французский модельер.

1954 – американский актер Джон Траволта.

1965 – Dr. Dre, американский рэпер и продюсер, лауреат премии "Грэмми".

1967 – Роберто Баджо, итальянский футболист, обладатель "Золотого мяча".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.