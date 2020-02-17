18 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 февраля в истории
18 февраля 2020 года православные христиане отмечают День святой Агафьи. Именины празднуют Александра, Антон, Василиса, Михаил.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 18 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 февраля.
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18 февраля 2020 года чествуют святую Агафью – христианскую мученицу, которая жила в III веке. Святая Агата считалась покровительницей домашнего скота, а также защитницей от пожара. 18 февраля также поминали умерших, для этого обязательно нужно было помолиться в храме за их души.
Народные приметы на 18 февраля
- Морозный день – весна будет ранней и теплой, а летом не будет дождей.
- Нет снега 18 февраля – ждите засухи в летний период. Если ударит мороз – примета к тому, что, скорее всего, лето будет жарким
- Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась – ждите весну.
- Если на улице 18 февраля стоит морозная погода, то лето, согласно приметам, будет теплым и без дождей.
Что нельзя делать 18 февраля
- В этот день категорически запрещены ссоры в семье.
- Нельзя находиться в неубранном доме.
Что можно делать 18 февраля
- На Агафью принято вспоминать предков.
- 1386 – Ягайло – великий князь литовский, вступил в брак с Ядвигой – польской королевной.
- 1814 – сражение при Монтро, в котором Наполеон разгромил войско кронпринца Вюртембергского.
- 1911 – в Индии состоялся первый в истории почтовый авиарейс. Пилот Анри Пике доставил груз – 6,5 тысячи писем и 250 открыток – из Аллахабада в Нейни, на расстояние 13 км.
- 1913 – Фредерик Содди предложил термин "изотоп".
- 1930 – американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла открыл девятую планету Солнечной системы – Плутон.
- 1978 – впервые провели соревнования по триатлону, ставшие потом Ironman.
- 1979 – в пустыне Сахара выпал снег.
- 2003 – в результате пожара в метро города Тэгу (Республика Корея) погибли 198 человек.
- 2004 – взорвался железнодорожный состав с опасными грузами под Нишапуром (Иран). Погибли около 300 человек, около пяти сотен были ранены.
- 2014 – резкое обострение ситуации на Майдане в Киеве. В последствии погибли около 80 человек в течение трех дней.
- 1626 – Франческо Реди, итальянский врач и натуралист, опровергший теорию о самозарождении жизни.
- 1655 – Пьетро Гварнери, итальянский мастер по изготовлению смычковых музыкальных инструментов.
- 1745 – Алессандро Вольта, итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве.
- 1838 – Эрнст Мах, австрийский физик, механик и философ.
- 1889 – Герхард Маркс, немецкий скульптор и график.
- 1934 – Пако Рабан, французский модельер.
- 1954 – американский актер Джон Траволта.
- 1965 – Dr. Dre, американский рэпер и продюсер, лауреат премии "Грэмми".
- 1967 – Роберто Баджо, итальянский футболист, обладатель "Золотого мяча".
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