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18 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 февраля православная церковь почитает святую мученицу Агафью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
Сегодня - 18 февраля
Сегодня - 18 февраля
Фото: Pixabay

Сегодня 49-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 316 дней. Именинники – Агафья, Макар, Федосий.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 18 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 февраля.

18 февраля: какой сегодня праздник

18 февраля православная церковь почитает святую мученицу Агафью, которая пострадала за веру во время гонений на христиан. Родилась Агафья в состоятельной семье. О ней узнал местный градоначальник и приказал воинам привести ее. Градоначальник пытался обманом привлечь Агафью к языческой вере, но она отказалась. Ее приговорили к тяжелым пыткам, но в первую же ночь после мучений к Агафье пришел апостол Петр и залечил все раны. Когда же градоначальник распорядился продолжить пытки, бог навел землетрясение, и испуганные жители обратились к мучителю с требованием прекратить издевательства над Агафьей. Градоначальник отправил ее обратно в тюрьму, где она и умерла.

В народе считали, что Агафья покровительствует рогатому скоту. Именно поэтому ей молились о здоровье животных, просили сохранить их от сглаза и порчи. Также 18 февраля – день поминовения мертвых. Нужно помолиться в храме за их души. Особенно это касается умерших насильственной смертью.

Народные приметы на 18 февраля, что нельзя делать

  • Морозный день – весна будет ранней и теплой, а летом не будет дождей.
  • Нет снега 18 февраля – ждите засуху в летний период.
  • Если ударяет мороз – примета к тому, что, скорее всего, лето будет знойным.
  • Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась – можно ожидать весну.
  • Если на улице стоит морозная погода, то лето, в соответствии с приметами, будет теплым и без дождей.
  • Спать в ночь на Агафью нельзя, потому что бесы в дом проникнут.

События в Украине и мире 18 февраля

1930 – американский ученый Клод Томбо из обсерватории Лоувелл (Флестафф, штат Аризона) открыл девятую планету Солнечной системы – Плутон.

1913 – Педро Ласкуран установил рекорд, пробыв на посту президента Мексики один час. Он принял присягу, назначил преемника и ушел в отставку.

1966 – было завершено издание первой Украинской советской энциклопедии.

1979 – впервые за много веков в Сахаре выпал снег.

Кто родился 18 февраля

1516 – Мария I Тюдор, королева Англии, дочь Генриха VIII.

1855 – родился Лев Симиренко, украинский ученый, помощь и плодовод; вывел сорт яблок – Ренет Симиренко.

1898 – родился Энцо Феррари, итальянский автогонщик, предприниматель, производитель автомобилей Ferrari.

1903 – Николай Подгорный, украинский государственный и политический деятель.

Напомним, ранее мы писали про всемирный день комплимента: традиции праздника. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle будет ли выходной на 8 марта в Украине.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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