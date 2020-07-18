18 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 июля в истории

Какой сегодня праздник, 18 июля? Международный день Нельсона Манделы, День труда – в Испании, День Конституции – в Уругвае. Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского, икона Божией Матери "Домостроительница" – в православном календаре. Афанасьев день, Месяцев праздник – в народном календаре. Именины празднуют: Агния, Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 июля.

18 июля: какой сегодня праздник Фото: pexels

Международный день Нельсона Манделы – праздник ООН приурочен ко дню рождения бывшего президента Африки и знаменует всенародную борьбу с расовой дискриминацией.

– праздник ООН приурочен ко дню рождения бывшего президента Африки и знаменует всенародную борьбу с расовой дискриминацией. День труда – отмечается в Испании.

– отмечается в Испании. День создания органов государственного пожарного надзора – чествуется в России.

– чествуется в России. День Конституции – празднует Уругвай.

– празднует Уругвай. День хот-дога – празднуется в Америке.

Какой сегодня праздник

18 июля в православной церкви отмечается Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. Чтится память преподобного Афанасия Афонского и преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Также проводится празднование иконы Божией Матери "Экономисса" ("Домостроительница").

В народе 18 июля чествуются Афанасьев день, Месяцев праздник. Считалось, что в эту ночь месяц на небе играет, сил прибавляет.

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Приметы на 18 июля

если на Афанасия месяц играет – к хорошему урожаю.

ясный месяц обещает теплую осень.

желтые облака на небе – к дождю.

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64 – великий пожар Рима, который сжег почти весь город.

1921 – во Франции впервые была произведена противотуберкулезная прививка БЦЖ.

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1936 – состоялся розыгрыш первого Кубка СССР по футболу.

1954 – в Америке прошел первый фестиваль джазовой музыки.

Кто родился 18 июля

1918 – Нельсон Мандела, южноафриканский политик, борец против апартеида.

1932 – Евгений Евтушенко, русский советский поэт, режиссер.

1941 – Фрэнк Фариан, немецкий музыкант, создатель диско-группы "Бони М".

1957 – Александр Титов, российский музыкант, бас-гитарист групп "Аквариум" и "Кино".

1982 – Приянка Чопра, индийская актриса и модель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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