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18 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 июля в истории

Какой сегодня праздник, 18 июля? Международный день Нельсона Манделы, День труда – в Испании, День Конституции – в Уругвае. Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского, икона Божией Матери "Домостроительница" – в православном календаре. Афанасьев день, Месяцев праздник – в народном календаре. Именины празднуют: Агния, Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 июля.

18 июля: какой сегодня праздник
18 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Международный день Нельсона Манделы – праздник ООН приурочен ко дню рождения бывшего президента Африки и знаменует всенародную борьбу с расовой дискриминацией.
  • День труда – отмечается в Испании.
  • День создания органов государственного пожарного надзора – чествуется в России.
  • День Конституции – празднует Уругвай.
  • День хот-дога – празднуется в Америке.

Какой сегодня праздник

18 июля в православной церкви отмечается Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. Чтится память преподобного Афанасия Афонского и преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Также проводится празднование иконы Божией Матери "Экономисса" ("Домостроительница").

В народе 18 июля чествуются Афанасьев день, Месяцев праздник. Считалось, что в эту ночь месяц на небе играет, сил прибавляет.

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Приметы на 18 июля

  • если на Афанасия месяц играет – к хорошему урожаю.
  • ясный месяц обещает теплую осень.
  • желтые облака на небе – к дождю.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 64 – великий пожар Рима, который сжег почти весь город.
  • 1921 – во Франции впервые была произведена противотуберкулезная прививка БЦЖ.

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  • 1936 – состоялся розыгрыш первого Кубка СССР по футболу.
  • 1954 – в Америке прошел первый фестиваль джазовой музыки.

Кто родился 18 июля

  • 1918 – Нельсон Мандела, южноафриканский политик, борец против апартеида.
  • 1932 – Евгений Евтушенко, русский советский поэт, режиссер.
  • 1941 – Фрэнк Фариан, немецкий музыкант, создатель диско-группы "Бони М".
  • 1957 – Александр Титов, российский музыкант, бас-гитарист групп "Аквариум" и "Кино".
  • 1982 – Приянка Чопра, индийская актриса и модель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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