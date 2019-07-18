18 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 июля в истории

Сегодня отмечаем Афанасьев день Фото: Pixabay

Сегодня, 18 июля, 199-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 166 дней. Именинники – Анна (Анна), Афанасий, Варвара, Елизавета, Кирилл и Сергей. Международный день Нельсона Манделы, в Испании празднуют День нации, в Уругвае – День конституции, а в Мьянме отмечают День жертв.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 18 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 июля.

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18 июля: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

Отмечается Международный день Нельсона Манделы, который приурочен ко дню рождения бывшего президента Африки и знаменует всенародную борьбу с расовой дискриминацией. Кроме того, 18 июля достаточно широкий диапазон национальных и государственных событий. Так, в Испании отмечается День труда, в России чествуют пожарных, а Америка сытно празднует день хот-дога.

В народе 18 июля чествуются Афанасьев день, Месяцев праздник. Считалось, что в эту ночь месяц на небе играет, сил прибавляет. Что касается наших предков, то именно на Афанасия, 18 июля, они отмечали Месяцев праздник и проводили обряды, связанные с Луной. Считалось, что месяц празднует свой день рождения именно 18 июля.

Приметы на 18 июля:

если на Афанасия месяц играет – к хорошему урожаю;

ясный месяц обещает теплую осень;

желтые облака – к дождю.

18 июля: важные и интересные события в истории

390 или 387 г. до н. э.– в Риме этот день считался несчастливым. На реке Аллия галлы разбили римскую армию и разграбили Рим.

1897 – продолжительность рабочего дня на российских предприятиях сокращена до 11,5 часов, воскресенье объявлено выходным днем.

1925 – в США официально объявлено, что женщины могут быть водителями автомобилей не хуже мужчин.

2000 – в Лондоне открыт памятник Джону Леннону.

2002 – за три часа, прошедшие после открытия на web-сайте Lower Manhattan Development Corporation раздела, где представлены проекты мемориальных сооружений на месте ВТЦ, было зарегистрировано 40 млн хитов. В один из этих часов сайт посетило 8 млн пользователей.

Кто родился 18 июля

1918 – Нельсон Мандела, южноафриканский политик, борец против апартеида.

1932 – Евгений Евтушенко, русский советский поэт, режиссер.

1941 – Фрэнк Фариан, немецкий музыкант, создатель диско-группы "Бони М".

1957 – Александр Титов, российский музыкант, бас-гитарист групп "Аквариум" и "Кино".

1982 – Приянка Чопра, индийская актриса и модель.

Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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