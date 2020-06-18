18 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 июня в истории

Какой сегодня праздник, 18 июня? День устойчивой гастрономии, День пикника, День паники, День участкового офицера полиции в Украине, священномученика Дорофея – в православном календаре, Дорофеев день – в народном календаре. Именины празднуют: Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Николай, Павел, Петр, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 июня.

18 июня: какой сегодня праздник Фото: pexels

День устойчивой гастрономии (Sustainable Gastronomy Day) – кулинарный праздник мирового значения был организован в 2016 году под эгидой ООН.

– кулинарный праздник мирового значения был организован в 2016 году под эгидой ООН. Международный день пикника (International Picnic Day) – отмечают все любители вкусного и веселого отдыха на природе.

– отмечают все любители вкусного и веселого отдыха на природе. Международный день паники (International Panic Day) – оригинальный и неофициальный праздник, цель которого – выпустить пар и не давать стрессовым факторам накапливаться в сознании человека.

– оригинальный и неофициальный праздник, цель которого – выпустить пар и не давать стрессовым факторам накапливаться в сознании человека. Всемирный день гармонии – отмечают те, кому важна красота снаружи и внутри, кто ценит порядок, соразмерность и целостность.

– отмечают те, кому важна красота снаружи и внутри, кто ценит порядок, соразмерность и целостность. День участкового офицера полиции – отмечается в Украине.

Какой сегодня праздник

18 июня в православной церкви чтится день памяти священномученика Дорофея, епископа Тирского; благоверного князя Феодора Ярославича, Новгородского; блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца. Отмечается перенесение мощей благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского. Также 18 июня празднуется Игоревская икона Божией Матери.

В народе 18 июня отмечают Дорофеев день. Считалось, что в этот период самые короткие ночи в году – воробьиные, а еще зацветает сон-трава.

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Приметы на 18 июня

Если на Дорофея тепло – уродится крупное зерно.

На Дорофея снятся вещие сны.

Если на Дорофея выполоть сорняки в первой половине дня, они больше не вырастут.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1815 – армия Наполеона I потерпела поражение в битве при Ватерлоо.

1889 – день рождения детской коляски.

1937 – стартовал первый в мире беспосадочный полет самолета "АНТ-25" по маршруту Москва – Северный полюс – США.

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1939 – на могиле Тараса Шевченко в Каневе установлен памятник.

1996 – Украина принята в состав Конференции по разоружению.

Кто родился 18 июня

1935 – Юрий Соломин, советский актер театра и кино.

1942 – Пол Маккартни, английский музыкант, участник группы The Beatles.

1949 – братья Лех и Ярослав Качиньские, польские политические деятели.

1976 – Максим Галкин, российский артист эстрады, телеведущий.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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