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18-летнего парня на пляже смыло гигантской волной: опубликовано видео

Сегодня, 10:06

В результате инцидента он получил несколько царапин и ссадин

18-летнего Конана Гриффина из Северной Ирландии, позирующего перед камерой вблизи океана, неожиданно смыло гигантской волной. Курьезный случай произошел на глазах друзей парня, которые засняли происходящее на видео. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

На обнародованном ролике показано, как ирландец идет по камням на побережье, которое носит название "Мостовая гигантов". Через несколько секунд молодого человека накрывает огромная волна, сбивает его с ног и относит к берегу.

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Уточняется, что в результате инцидента Гриффин пострадал не сильно, а лишь получил несколько царапин и ссадин. Его друзья опубликовали ролик в социальных сетях, после чего он стал вирусным и набрал больше 180 тысяч просмотров.

Ранее "Сегодня" писали, как на западном побережье штата Калифорния в США огромная волна накрыла туристов, которые гуляли по берегу. Очевидица разместила соответствующее видео в Facebook.

Смотрите видео: позирующую для фото туристку смыло огромной волной

Также мы рассказывали о любительнице селфи, которую снесло волной над обрывом.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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