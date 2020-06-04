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18-летние сиамские близнецы отказались от разделения: видео

Сегодня, 11:10

У каждой девочки есть отдельное сердце, руки, легкие и живот

Сиамские близнецы Кармен и Лупита, 18 лет, из американского штата Коннектикут приняли участие в телепередаче Two Sisters, One Body ("Две сестры – одно тело") на телеканале Channel 4 и отказались от разделения. Поступок девушек вызвал всеобщее восхищение.

Лупита и Кармен Андраде родились в Мексике в 2002 году. Они – близнецы-омфалопаги. Это означает, что у каждой девочки есть отдельное сердце, руки, легкие и живот. Однако им приходится "делить" между собой несколько ребер, печень, кровеносную, а также пищеварительную и репродуктивную системы. Кроме того, каждая из девочек "отвечает" за одну ногу: Кармен – за правую, а Лупита – за левую.

Местные врачи были уверены: из-за редкой патологии им не прожить и трех дней. Однако судьба распорядилась иначе. Семья переехала в Коннектикут, США, а девочки все больше и больше учились жить друг с другом.

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По словам медиков, разделить Лупиту и Кармен нельзя. "У них общий нижний отдел позвоночника и много других жизненно важных органов, поэтому провести операцию безопасно просто невозможно", – пишет газета Daily Mail.

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В конечном счете уроженки Мексики предпочли оставить все как есть и адаптировались к их общему телу. В будущем близнецы мечтают стать ветеринарами или заняться животноводством.

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Ранее "Сегодня" писали о Николь и Тодде Бейли из Великобритании, которые стали родителями для двоих необычных детей – Харпер и Куинн. Они близнецы, но при этом у девочек разная внешность. Так, у Харпер диагностировали синдром Дауна, а Куинн – абсолютно здорова.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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