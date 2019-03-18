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18 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 18 марта в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:28
Сегодня - 18 марта
Сегодня - 18 марта
Фото: Pixabay

Сегодня понедельник, 18 марта. Этот день является 77-м в григорианском календаре. До конца года остается 288 дней. Именинники: Адриан, Давид, Георгий, Иван, Марк, Константин, Кирилл, Федор, Николай, а также Ираида.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 18 марта 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 марта.

18 марта: какой сегодня праздник

В этот день верующие православные чтут память мученика Адриана Пошехонского, Ярославского, мученика Конона Исаврийского. Также 18 марта церковь вспоминает обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславича Черного. Продолжается Великий пост — 8-й день.

Приметы на 18 марта

  • Ясная погода 18 марта – летом града не будет.
  • Трясогузки прилетели – весна будет теплой.
  • Если в лесу появились первые подснежники – можно начинать работать в поле.
  • Мыши завелись в доме и на полях – к неурожаю.
  • Грачи гнездятся – через три недели можно сеять хлеб.
  • Хороший день для ухода за комнатными растениями, пересадки герани и розмарина.
  • Не стоит 18 марта отправляться в магазин за покупками – долго не прослужат.
  • Если муж с женой выпьют вино с корицей, их чувства будут крепкими и сильными.
  • 18 марта следует помянуть тех, кто умер неестественной смертью, и помолиться за тех, кто пропал, чтобы они нашлись живыми.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 марта

1892 — учрежден Кубок Стэнли — приз для лучшей хоккейной команды.

1900 — основан голландский футбольный клуб "Аякс".

1917 — арестован царь Николай II.

1931 — США компания Schick начала производство первых электрических бритв.

1946 — Вашингтоне был открыт Всемирный банк.

1965 — состоялась премьера художественного фильма "Гранатовый браслет" по мотивам повести Александра Куприна.

1988 — в Южно-Африканской Республике была изготовлена самая большая буханка хлеба в мире весом 1,43 тонны.

Кто родился 18 марта

1949 — Борис Грачевский, кинорежиссер.

1959 —Люк Бессон, кинорежиссер.

1979 — Адам Левин, музыкант.

1980 — Алексей Ягудин, фигурист.

Напомним, именины в марте 2019: кто и когда отмечает день ангела. Кроме этого, мы писали, когда в Украине отмечают Пасху-2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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