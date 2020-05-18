18 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 мая в истории

Какой сегодня праздник, 18 мая? Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 мая.

18 мая: какой сегодня праздник Фото: pexels

Международный день музеев (International Museum Day) – профессиональный праздник всех музейных работников начал отмечаться с 1978 года по инициативе Международного совета музеев.

– профессиональный праздник всех музейных работников начал отмечаться с 1978 года по инициативе Международного совета музеев. День памяти жертв депортации народов Крыма – был установлен решением ВС Крыма в 1994 году, как дань памяти и неразрывности судеб многонационального народа Крыма.

– был установлен решением ВС Крыма в 1994 году, как дань памяти и неразрывности судеб многонационального народа Крыма. День резервиста Украины – молодой праздник, который был установлен в 2019 году с целью показать важную роль резервистов в деле защиты Отечества.

– молодой праздник, который был установлен в 2019 году с целью показать важную роль резервистов в деле защиты Отечества. Всемирный день вакцины против СПИДа (World AIDS Vaccine Day) – известный еще как День осведомленности о вакцинах против ВИЧ, отмечается с 1998 года.

Какой сегодня праздник

18 мая православная церковь чтит память великомученицы Ирины Македонской, жившей в І веке, которая стала первой женщиной в этом лике святости. Также сегодня празднуется чудотворная икона Божией Матери "Неупиваемая чаша".

В народе 18 мая отмечается Арина Капустница, Арина Рассадница. Как понятно по названию, в этот день на грядки высаживали рассаду капусты и огурцов.

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Приметы на 18 мая

Сажать капустную рассаду должны женщины в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил.

Мужчинам нельзя сажать капусту и другие овощи – они зацветут и не дадут плодов.

На Ирину пора выжигать траву на полях.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1724 – коронована русская императрица Екатерина I.

1886 – в Севастополе произведен первый стальной броненосец "Чесма".

1888 – в Америке продемонстрирована первая граммофонная пластинка.

1917 – в Киеве начался I Всеукраинский военный съезд.

1961 – в Украине были установлены литературные премии имени Т. Шевченко.

Кто родился 18 мая

1048 – Омар Хайям, персидский и таджикский поэт, философ.

1868 – Николай II, последний император Российской Империи.

1872 – Бертран Рассел, английский философ и ученый.

1957 – Мишель Крету, немецкий музыкант, основатель и лидер группы Enigma.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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