18 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 мая в истории
Какой сегодня праздник, 18 мая? Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 мая.
- Международный день музеев (International Museum Day) – профессиональный праздник всех музейных работников начал отмечаться с 1978 года по инициативе Международного совета музеев.
- День памяти жертв депортации народов Крыма – был установлен решением ВС Крыма в 1994 году, как дань памяти и неразрывности судеб многонационального народа Крыма.
- День резервиста Украины – молодой праздник, который был установлен в 2019 году с целью показать важную роль резервистов в деле защиты Отечества.
- Всемирный день вакцины против СПИДа (World AIDS Vaccine Day) – известный еще как День осведомленности о вакцинах против ВИЧ, отмечается с 1998 года.
18 мая православная церковь чтит память великомученицы Ирины Македонской, жившей в І веке, которая стала первой женщиной в этом лике святости. Также сегодня празднуется чудотворная икона Божией Матери "Неупиваемая чаша".
В народе 18 мая отмечается Арина Капустница, Арина Рассадница. Как понятно по названию, в этот день на грядки высаживали рассаду капусты и огурцов.
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Приметы на 18 мая
- Сажать капустную рассаду должны женщины в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил.
- Мужчинам нельзя сажать капусту и другие овощи – они зацветут и не дадут плодов.
- На Ирину пора выжигать траву на полях.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1724 – коронована русская императрица Екатерина I.
- 1886 – в Севастополе произведен первый стальной броненосец "Чесма".
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- 1888 – в Америке продемонстрирована первая граммофонная пластинка.
- 1917 – в Киеве начался I Всеукраинский военный съезд.
- 1961 – в Украине были установлены литературные премии имени Т. Шевченко.
- 1048 – Омар Хайям, персидский и таджикский поэт, философ.
- 1868 – Николай II, последний император Российской Империи.
- 1872 – Бертран Рассел, английский философ и ученый.
- 1957 – Мишель Крету, немецкий музыкант, основатель и лидер группы Enigma.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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