18 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 ноября в истории

18 ноября отмечаем день Ионы Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

18 ноября – 322-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 43 дня. Именинники – Галактион, Григорий. В Латвии отмечают День провозглашения республики, в Марокко – День независимости, а в Омане – Национальный день.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 18 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 ноября.

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День защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия – дата, инициированная Советом Европы. Этот день стали отмечать после того, как в октябре 2007 года была открыта к подписанию Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. На данный момент к Конвенции присоединились уже 47 государств-членов Совета Европы.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году травматизм в результате ДТП может стать третьей основной причиной гибели или увечий.

Какой праздник 18 ноября, как провести день

По народному календарю 18 ноября – день Ионы. Девушки гадали на суженого и молились святому, чтобы послал им хорошего мужа. Для того, чтобы парни не обходили двор незамужней девушки, она на Иону должна была разбросать во дворе монеты. Кроме этого, 18 ноября крестьяне готовили разнообразные блюда из редьки и делали заготовки овоща на зиму.

Приметы на 18 октября

Сильный снег на Иону – зима также будет снежной.

Иней на ветвях деревьев свидетельствовал о том, что зима будет долгой.

Ветер с севера 18 ноября обещал похолодание.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 ноября

1477 – Вильям Кэкстон издал первую отпечатанную в Англии книгу, имеющую дату.

1916 – завершилось одно из самых кровопролитных сражений Первой Мировой войны – битва на Сомме.

1918 – провозглашена независимость Латвийской Республики.

1928 – в Нью-Йорке проходит премьера первого звукового мультфильма "Пароходик Вилли" с любимым всеми героем Микки Маусом.

1933 – постановление ЦК КП (б) У о прекращении политики украинизации.

1937 – в Париже раскрыт фашистский заговор.

1989 – начало бархатной революции в Чехословакии.

1993 – парламент Украины ратифицировал договор СНВ-1 (о сокращении стратегических наступательных вооружений).

1995 – Ватикан подтвердил запрет на передачу духовных должностей лицам женского пола.

Кто родился 18 ноября

1787 – Луи Жак Манде Дагер, французский художник и изобретатель, один из создателей фотографии.

1828 – Джон Даун, генетик, открывший синдром Дауна.

1859 – Кость Левицкий, украинский правовед, историк, писатель, переводчик, председатель Государственного секретариата ЗУНР, основатель и председатель Национального Совета во Львове.

1906 – Клаус Манн, немецкий писатель "Мефистофель", "Вулкан".

1913 – Георгий Майборода, украинский композитор, автор опер ("Милан", "Арсенал", "Ярослав Мудрый", "Тарас Шевченко").

1927 – Эльдар Рязанов, кинорежиссер, актер, драматург и сценарист, народный артист СССР ("Карнавальная ночь", "Старики-разбойники", "Ирония судьбы или С легким паром!", "Служебный роман" и многие другие).

1938 – Владимир Леви, психолог, писатель. Самые известные произведения: "Искусство быть собой", "Искусство быть другим", "Приручение Страха", "Нестандартный ребенок".

1948 – Герман Раребелл, ударник группы Scorpions.

1962 – Кирк Хэмметт, гитарист группы Metallica.

1969 – Олег Яковлев, бывший солист группы Иванушки International.

1974 – Хлоя Стивенс Севиньи, американская актриса французского происхождения, обладательница премии "Золотой глобус" ("Парни не плачут").

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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