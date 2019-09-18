18 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 сентября в истории

Сегодня день Елизаветы и Захария Фото: Pixabay

Сегодня, 18 сентября, 261-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 104 дня. Именинники – Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Ираида, Максим, Раиса и Федор. Ежегодно 18 сентября, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день мониторинга воды (World Water Monitoring Day), или Всемирный день мониторинга качества воды. В Чили – День независимости.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 18 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 сентября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

18 сентября: какой сегодня праздник и как провести этот день

18 сентября по народному календарю – День Елизаветы и Захария. Этот день считался несчастливым, поэтому сегодня не стоит начинать никакой важной работы. Однако существовало верование, что на Елизавету и Захария сбываются любые гадания. Из-за этого люди спешили 18 сентября посетить гадалок и знахарок.

Также существовал обычай в этот день париться в бане с березовыми вениками, которые должны были отогнать от человека всю нечистую силу.

Приметы на 18 сентября

Листья рябины уже пожелтели 18 сентября – зима будет суровой.

Много рябины – к дождливой осени.

На луковицах цветов тонкая кожура – зима будет теплой.

18 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1502 – Христофор Колумб во время своего четвертого плавания в Новый свет осуществил высадку на острове Коста-Рика.

1851 – в США вышел первый номер газеты "New York Daily Times".

1886 – французский поэт Жан Мореас опубликовал в газете "Ле Фигаро" статью, которая стала манифестом литераторов-символистов.

1918 – в Испании основан футбольный клуб "Валенсия".

1929 – на Запорожском заводе "Коммунар" выпущен первый украинский комбайн.

1934 – СССР вступил в Лигу Наций и стал ее 59-м членом.

1965 – остров Хортица в Запорожье, объявлен государственным заповедником.

1980 – на советском космическом корабле "Союз-38" впервые в космос полетел представитель неевропейской расы – темнокожий кубинец Арнальдо Тамайо Мендес.

1997 – зарегистрирован домен Google.com

Кто родился 18 сентября

1759 – философ, логик и языковед, первый ректор Харьковского университета Иван Рижский.

1819 – французский физик Жан Бернар Леон Фуко, известный своим опытом с маятником.

1905 – шведская киноактриса Грета Гарбо.

1899 – польская актриса еврейского происхождения, номинант на премию "Оскар" в 1966 году Ида Каминская.

1973 – украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр (2000) Елена Говорова.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.